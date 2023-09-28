Бути ситим та струнким: ці продукти точно мають бути в холодильнику

Прості закуски з низьким вмістом вуглеводів і високим вмістом жирів, які допоможуть вам підтримувати організм у стані кетозу (процесу вироблення кетонових тіл (молекул, що виробляються печінкою), які й стають джерелом енергії — Авт.), можна знайти без особливих зусиль. Основною перевагою кето-дієти є втрата ваги, вона відбувається частково через те, що жир, який ви вживаєте, заповнює шлунок, що може призвести до споживання меншої кількості калорій в цілому, пише Everyday Health.

Завдяки жирам, що насичують, яких вимагає кетогенна дієта, про користь та шкоду якої у «ФАКТАХ» розповідав лікар, ви можете помітити, що вам не так сильно хочеться перекусити, як зазвичай. Але коли хочеться перекусити, краще мати план на цей випадок. Це особливо актуально, якщо ваші улюблені перекуси — це злакові батончики, чіпси або будь-які інші продукти з високим вмістом вуглеводів, оскільки вони не відповідають вимогам кето-дієти. Тримайте в голові список легких перекусів, щоб бути готовими, коли прийде голод. Простота тут є ключовим фактором, адже коли ви зголоднієте, у вас не буде ні часу, ні терпіння бігти до магазину та щось готувати.

Бурчить у животі? Візьміть жменю горіхів макадамії, які, згідно з попередніми дослідженнями, містять найбільшу кількість жирів серед горіхів. За даними Міністерства сільського господарства США (USDA), вони також містять менше 4 грамів вуглеводів на унцію (біля 30 г). Якщо не брати до уваги поживну цінність, вони є ідеальною закускою, тому що їх легко взяти з собою і не потрібно зберігати в холодильнику. Тримайте заначку там, де ви проводите свій день — в машині, на робочому столі або в домашній коморі.

Друге місце серед найбільш кето-дружніх горіхів посідають … горіхи пекан. Вони конкурують з горіхами макадамії за вмістом жирів і білків, а також є хорошим джерелом магнію, який допомагає регулювати роботу м'язів і нервів, підтримує здоров'я кісток і допомагає контролювати рівень цукру в крові. З'їжте кілька штук прямо з пакетика або додайте їх у домашню суміш.

Жир? Білок? Низький вміст вуглеводів? В'ялене м'ясо яловичини — це ще один зручний варіант, який ви можете легко взяти з собою, коли ви в дорозі. Обов'язково перегляньте список інгредієнтів на упаковці перед покупкою, тому що багато варіантів мають велику кількість доданого цукру, а цукор означає вуглеводи.

Авокадо містить корисні мононенасичені жири, згідно з даними USDA, які можуть знизити ризик серцевих захворювань та інсульту, знижуючи рівень поганого холестерину, згідно з даними Американської асоціації кардіологів. Оливки багаті на жири, особливо на корисні мононенасичені жири. Крім того, вони насичені антиоксидантами завдяки вітаміну Е, низькокалорійні і майже не містять вуглеводів. Однак майте на увазі, що оливки можуть містити багато натрію.

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Чеддер, блю, фета, моцарела — багато видів сиру можна їсти на кето-дієті. Для легкого перекусу, який можна взяти з собою на роботу або у справах, обирайте сирні палички або скибочки. Тільки обов'язково обирайте жирні сорти, адже жир — це ключ до кето-дієти.

Яйця — чудовий перекус, оскільки, згідно з попередніми дослідженнями, вони мають одне з найнижчих співвідношень енергії до поживних речовин серед усіх продуктів харчування. Вони багаті на корисні жири (за умови, що ви не пропустите жовток!) і є надійним джерелом високоякісного білка. Одне велике яйце містить близько 72 калорій, 6 г білка, 5 г жиру і 0,4 г вуглеводів, згідно з даними Міністерства сільського господарства США. Тримайте в холодильнику кілька круто зварених яєць, щоб ви могли легко взяти одне з них, коли вам захочеться поживного перекусу.

Нагадаємо, експерт та фітнес-тренер Віктор Мандзяк вважає, що ідеальна дієта для схуднення має бути високобілковою.

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