«Хвороба головного мозку»: через візит путіна у Пермі відключили зв’язок і заварили двері гаражів

Через приїзд президента путіна, якому польська ворожка напророчила неприродну та неприємну смерть, до Пермі на форум «росія — спортивна держава» заварили ворота в гаражному кооперативі, що розташований поруч із місцем проведення заходу. Власників просять не відкривати їх до 22 жовтня. Про це пишуть місцеві ЗМІ.

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Відомо, що диктатор прилетів до міста в ніч на 19 жовтня, через це на пів години затримали посадку пасажирського літака з москви, перекрили аеропорт і всі під'їзди до нього. За два дні до приїзду путіна машини на дорогах міста встали в заторах через те, що місцева влада терміново вирішила поміняти асфальт. Будинки в центрі перефарбували в кольори триколора, зокрема й будівлю крайового управління МВС.

Також у місті відключили світлофори та онлайн-камери Центру безпеки дорожнього руху, почалися перебої з мобільним зв'язком та інтернетом.

Загалом на форум з'їхалося понад п'ять тисяч осіб із 50 країн світу, ідеться в Telegram-каналі губернатора Пермського краю Дмитра Махоніна.

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Окрім того, росіяни скасували у Пермі концерт Найка Борзова, який мав відбутися в місті ввечері 19 жовтня. Мовляв, все через інфраструктурну завантаженість.

Раніше повідомлялося, що знамениту фігуристку, яка підтримує росію, позбавили громадянства Литви.

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