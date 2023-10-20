«Слуги народу» хочуть збільшити ціни на автогаз, щоб було «по-чесному»

В Україні збільшилася вартість газу для автомобілістів, а невдовзі ціни можуть зрости ще більше — голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, «слуга народу» Данило Гетманцев вважає, що акциз має підвищитися.

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В інтерв’ю «Українським Новинам» він зазначив, що ідея щодо зменшення різниці між акцизом на бензин і скраплений газ «має підґрунтя».

«Я вважаю, що автомобілі їздять одними і тими самими шляхами і несправедливо, коли водії на бензині сплачують більше на ремонт цих доріг, ніж автомобілі, які їздять на газі», — зазначив він та додав, що наразі це питання обговорюється на рівні Кабміну.

Хоч, за його словами, енерговіддача від газу є меншою, аніж від бензину приблизно на 20−25%, акциз має бути перерахований: «Він повинен бути меншим, але не в чотири рази».

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Фото з відкритих джерел

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