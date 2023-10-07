Не купуйте «бодягу»: названо 3 способи, як водій може визначити неякісний бензин

В Україні суттєво виросли ціни на пальне, через що українські автомобілісти шукають способи заощадити на заправці транспортного засобу. Особливо небезпечною на цьому тлі є активізація торговців контрафактним бензином та дизелем.

Як відомо, використання неякісного палива загрожує не тільки марною тратою грошей, а й поломкою автомобіля. Насамперед це стосується паливної системи, пише автомобільне видання.

Найчастіше шахраї «бодяжать» марку А95. Дешевше паливо розбавляють всілякими добавками, а задля підвищення октанового числа додають N-метиланілін (ММА) або метилтритбутиловий ефір (МТБЕ), а також нафталін і ацетон.

При цьому контрафакт, за словами експертів, можна визначити самостійно перед покупкою.

Перший полягає у перевірці запаху палива. Найкраще для цього мати зразок якісного бензину, який можна порівняти з потенційним контрафактом.

Також неякісний бензин можна визначити за кольором — він темніший за оригінал.

Ну і третій спосіб полягає у перевірці палива двигуном. Зміна звуку роботи агрегату може говорити про погану якість бензину.

Звичайно, способи не можна вважати зручними чи швидкими. Але краще затратити час на них, ніж на ремонт двигуна.

Нагадаємо, якщо водіїв в Україні хвилюють питання якості палива, то американці ностальгують за відчуття свободи та контролю, і переходять на механічні коробки перемикання передач.

110

Читайте нас у Facebook та Instagram