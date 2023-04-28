«Вона мене б'є. Допоможіть мені»: у самої літньої матері України соцслужби забрали 12-річну дочку до рішення суду

Історія самої літньої мами в Україні Валентини Підвербної, яка народила доньку у 65 років , отримала несподіване продовження. Її донька Анна-Марія, якій 12 років (а самій Валентині Підвербній вже 77) написала в Instagram, що мати систематично з неї знущається, б'є її, обзиває, забороняє їй митися і рве її одяг. Дівчинка виставила фотографії з побоями та аудіозапис, на якому вона каже матері, що їй необхідна операція на очах (Анна-Марія страждає на косоокість), але Підвербна категорично відмовляється визнавати проблему. Дівчинка попросила підписників про допомогу. Після чого спалахнув скандал і Анну-Марію забрали соціальні служби.

«Коли дівчинку забрала „швидка“, мама пішла на маршрутку та поїхала у невідомому напрямку»

Дівчинка зареєструвалася в Instagram у березні цього року. До цього часу про життя Валентини Підвербної та її доньки мало що було відомо. У Чернігові (де вони й мешкають) ходили чутки, що дівчинка росте в поганих умовах, і що літня мати навіть змушує її просити милостиню. Сама Підвербна влаштовувала скандал за найменшої спроби людей щось дізнатися чи запропонувати дівчинці допомогу. А представники соціальних служб обережно повідомляли, що «родина під контролем», дівчинка відвідує школу і «загалом усе гаразд». Саме так «ФАКТАМ» говорили чиновники у січні 2022 року, за місяць до повномасштабної війни, коли ми вкотре намагалися поцікавитись долею дитини.

Ось уже 12 років "ФАКТИ" стежать за долею Валентини Підвербної та її доньки Анни-Марії

24 квітня Анна-Марія написала в Instagram такий пост (орфографія збережена):

«Ребята мне ето все надоело я решила вам все расказать извините што с ошибками я долго все терпела и вот я сорвалась мама с меня снимает труси и носки рвет одежду и еще она не дает мне миться и стирать свои вещи еще она меня царапает и бьет мне поросто ето надело если я делаю дз (домашнье завданя) то она смеется над моим почерком обзивает меня меня касоглазой да я косолглазая, но она говорит что я делаю себя косоглазой я не слишу от нее нормальних слов только матюки и обзивания постояно говорит на меня дура бл. дь и т. д. она она хочет довести меня до самоубийсва прямо сечас она стоит надо мной и кричит на меня еще она ведма (читает вякие отвороти и тд) привороти и тд… Помогите мне!»

Цей пост Анна-Марія написала в Instagram 24 квітня

Потім дівчинка виставила кілька фотографій із синцями та аудіозапис сварки з мамою, на якій Анна-Марія каже, що, якщо їй не зробити операцію, вона «все життя буде косою», на що мати відповідає, що ніякої операції не буде.

—Я живу поверхом вище, і постійно чую у квартирі Підвербної крики та скандали, — розповіла «ФАКТАМ» сусідка Валентини Підвербної Ліка. — Від того, що я чую, волосся стає дибки. Мені дуже шкода дівчинку, і я не раз намагалася їй допомогти. Почувши, як Аня наполегливо та без успіху просила у мами дезодорант та інші засоби гігієни, я вирішила принести їй це сама. Але почула лише крики її мами — і в результаті Аня сказала, що їй нічого не потрібно. Чотири дні тому я не витримала і пішла до них, бо крики почалися о сьомій годині ранку. Побачила Підвербну у під'їзді. Виявилося, що Аня зачинилася у квартирі. Я запитала, чи можу викликати допомогу. Дівчинка сказала, що так. Її мати почала кричати, що жодної допомоги їм не потрібно.

Підвербна нікого не пускає до квартири, тому нам залишається лише здогадуватися, які там умови. Але коли відчиняються двері, сморід стоїть на весь під'їзд. До дитини вона всі ці роки нікого не підпускала. Коли вчора дівчинку забирали представники соцслужб, крики Підвербної чула вся вулиця.

— У місцевій пресі неодноразово з'являлася інформація про те, що Підвербна змушувала дочку жебракувати…

— Як вони просили милостиню, особисто я не бачила. Але чула, як Підвербна казала доньці, щоб та йшла на роботу. Наразі дитину нарешті забрали, і я щиро сподіваюся, що не повернуть. Після життя в такій атмосфері дівчинці потрібна допомога.

Так Анна-Марія виглядає зараз. Це фото дівчинка нещодавно виставила на своїй сторінці у Instagram

Про те, що дівчинку у Підвербної забрали, повідомив у Instagram заступник голови Чернігівської облради Дмитро Блауш.

«Дитину на „швидкій“ забрали до лікувального центру. Її мати кидалася на всіх, а коли дівчинку забрала „швидка“, мама пішла на маршрутку і поїхала у невідомому напрямку. Дівчинка зараз проходить повноцінне обстеження. Вже зрозуміло, що там є ціла низка хвороб, якими потрібно займатися. Рішення виконкому міськради про вилучення дитини буде направлено до суду з питанням про позбавлення матері батьківських прав. Якщо це розтягнеться в часі й на момент, коли дівчинка закінчить лікування, рішення ще не буде, дитину відправлять до соціального центру».

Дмитро Блауш повідомив, що його фонд відкриває збір коштів для допомоги дівчинці. Після чого йому написав власник медичного центру OkClinic та повідомив, що центр оплатить необхідну дитині операцію на очах.

Прессекретарка Чернігівської міськради Юлія Циганок підтвердила, що «виконком одноголосно підтримав питання, щоб негайно відібрати дитину у матері». А співробітники поліції тим часом склали адміністративні протоколи за неналежне виконання Підвербною батьківських обов'язків.

Нещодавно суд закрив справу про неналежне виконання Підвербною батьківських обов'язків

Про, м'яко кажучи, дивну поведінку Валентини Підвербної говорили й раніше. Останні років десять вона вела відлюдний спосіб життя. Доволі охоче жінка спілкувалася з пресою лише одразу після пологів у 2011 році. Тоді до неї в Чернігів приїжджала кореспондентка «ФАКТІВ» Марія Василь і була однією з небагатьох представників ЗМІ, кого Підвербна пустила до своєї квартири (хоча не пускала туди навіть соцпрацівників).

В інтерв'ю «ФАКТАМ» Підвербна розповідала, що на процедуру ЕКО (екстракорпоральне запліднення) її спонукав страх перед самотністю. У молодості Валентина двічі була одружена, але дітей не народила. Причиною медики назвали жіноче безпліддя. Після другого розлучення у 30-річному віці заміж вирішила більше не виходити: «Все одно завагітніти не виходить! То навіщо нерви собі мотати?» З того часу Валентина жила з мамою, з якою вони разом торгували на ринку. Мати померла у 92 роки. Перед смертю жінка порадила дочці зробити все можливе, щоб не залишитися самій на схилі років.

Валентина, яка на той час уже вийшла на пенсію, сприйняла настанову матері серйозно. В одній із газет вона натрапила на статтю про досягнення медицини, які дозволяють жінці з таким захворюванням, як у неї, стати матір'ю. Зателефонувала до відповідної клініки та жахнулася розцінок — курс лікування з подальшим підсаджуванням ембріона коштував на той момент близько 40 тисяч гривень. А пенсія була 860 гривень. Але Валентина поставила собі за мету накопичити гроші. «Я знову пішла на базар, торгувала на розкладці крупою та цукром. З ранку до вечора, без вихідних, у спеку та у сніг. Сиділа на хлібі та картоплі, не могла собі дозволити зварити борщ із м'ясом», — зізналася жінка. В результаті потрібна сума була у неї в кишені.

Останні роки Валентина Подвербна вела фактично відлюдний спосіб життя, стверджуючи, що у них із донькою все гаразд. Фото Суспільне Чернігів

Фахівці Київського інституту генетики репродукції, куди звернулася Підвербна, розповіли, що спочатку жінка намагалася приховати свій вік, бо боялася, що їй відмовлять. «Вона просила, благала, принесла довідки від психіатра та онколога. Прямо на стільці підскакувала, щоб довести, що вона молода та енергійна! — розповідав „ФАКТАМ“ лікар Ігор Ільїн. — Ми пожаліли її».

Новина про незвичайну маму сколихнула всю Україну. Багато людей захотіли допомогти Валентині. Але незабаром соцпрацівники почали розповідати, що Підвербна не пускає їх у квартиру, може й послати з нецензурною лайкою. Кореспондент «ФАКТІВ», що побувала у неї у квартирі, побачила там жахливу занедбаність і бруд. «У ванній смерділо невідомо коли замоченою білизною, у кухні — гнилою цибулею», — описувала свої враження від візиту журналістка Марія Василь. Підвербна тим часом відстежувала публікації про себе, дуже ображалася і зрештою відмовилася від спілкування з представниками ЗМІ.

Винятком 2016 року став ведучий програми «Один за всіх» на телеканалі СТБ Дмитро Карпачов. Валентина з на той момент п'ятирічною донькою прийшла до студії. Але в результаті пішла зі скандалом, покинувши студію до закінчення ефіру. Жінку обурили показані в ефірі коментарі її сусідів, які розповіли, що часто бачать дівчинку брудною та неакуратною, що мама похилого віку забороняє їй спілкуватися з іншими дітьми й, виховуючи доньку, не добирає слів. А дівчинка, за словами очевидців, і сама запросто може послати матом людину, що не сподобалася.

До речі, Підвербна тоді підтвердила, що друзів у доньки немає, бо «добрих дівчат вони не знайшли». А маленька Анна-Марія додала, що не хоче ні з ким дружити, «бо мама сказала, що тоді доведеться пити й курити». Також не можна було не помітити у дівчинки косоокість. Але пропозицію показати дитину фахівцям Підвербна відкинула, заявивши, що «дитина просто придурюється». Фінальним акордом стала розповідь сусіда, що побував одного разу в її квартирі, який жахнувся моторошного бруду, спертого повітря і фекалій у раковині (літня мама, за його словами, забороняла доньці ходити на унітаз, бо «там багато мікробів»). Почувши все це, Підвербна заявила, що не має наміру брати участь у ток-шоу, де її обливають брудом.

Валентина Підвербна з Анною-Марією у студії у Дмитра Карпачова

На початку 2022 року про Підвербну заговорили знову. Приводом стало те, що на неї подала до суду українка, яка давно проживає в Ізраїлі і яка стверджувала, що в київській клініці, де у 2010 році Підвербній робили процедуру штучного запліднення, вона зберігала свої заморожені яйцеклітини. І що нещодавно, побачивши підрослу доньку Підвербної по телевізору, вона помітила, що дівчинка дуже на неї схожа. Жінка підозрювала, що клініка використала для штучного запліднення Підвербної її яйцеклітину та вимагала проведення генетичної експертизи.

На початку березня цього року стало відомо, що стосовно Підвербної був ще один суд — з приводу того, чи належним чином вона виконує свої батьківські обов'язки. В ухвалі Новозаводського райсуду Чернігова, яка є в Єдиному реєстрі судових рішень, йдеться, що заяву про неналежне виконання батьківських обов'язків Валентиною Підвербною написала стороння особа. Підвербна в суді стверджувала, що це була та сама українка з Ізраїлю, яка намагається відсудити у неї дитину.

Представників ювенальної поліції Підвербна у квартиру не пустила. Все, що вони змогли побачити, перебуваючи у під'їзді — це «розкидані у квартирі речі» та «запах каналізації». Також співробітники поліції стали свідками сварки Підвербної із її донькою.

Представник служби у справах дітей та молоді у суді зазначив, що сім'я Підвербної перебуває на обліку. Що «дитина є гіперактивною, а з боку матері присутня гіперопіка». Підвербна ж стверджувала, що «дитина одягнена і нагодована» і у них все в повному порядку. В результаті суд став на бік літньої мами та закрив справу, не побачивши у діях Підвербної правопорушення.

Як повідомляли «ФАКТИ» раніше, у Подільському районі Києва 5-річну дівчинку були змушені вилучити у матері через злісний недогляд — малолітня дитина знаходилася в невеликій квартирі разом із матір'ю та 10 собаками, яких на вулицю ніхто не виводив.

250

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram