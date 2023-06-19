«Вона розумна дівчинка і вміє маніпулювати людьми, домагатися свого»: 12-річна донька найстаршої матері України не хоче повертатися до мами

Несподіване продовження історії найстарішої мами України Валентини Підвербної півтора місяці тому шокувало всю країну. Донька Валентини, 12-річна Аня Підвербна, заявила у соцмережах, що більше не може жити зі своєю 78-річною мамою, яка її ображає, принижує та б'є. Дівчинка написала, що якщо їй ніхто не допоможе, вона вчинить суїцид. Після цього соцслужби вилучили Аню із сім'ї. З того часу минуло більше місяця — і за цей час розкрилося чимало нових подробиць про Анну, її маму, про те, як вони жили всі ці роки і як живуть зараз. Обидві, мама та дочка, розповіли свої версії подій. «ФАКТИ» розповідають продовження цієї драматичної історії.



«Незважаючи на проблеми, Валентина категорично відмовлялася від допомоги і не пускала на поріг навіть соцпрацівників, виганяючи їх з криками і матами»

До того, як у квітні 2023 року Аня Підвербна зареєструвалася в Instagram, про їхнє з мамою життя було мало що відомо. У 2011 році, одразу після народження Ані, на той момент 65-річна Валентина Підвербна розповідала журналістам, що зважилася на процедуру ЕКЗ (екстракорпоральне запліднення) через страх залишитися в старості одній. Після смерті матері Валентина Підвербна жила сама (у молодості вона двічі була заміжня, але обидва шлюби закінчилися розлученням) і коли, відмовляючи собі у всьому, накопичила гроші на ЕКЗ, звернулася до київської репродуктивної клініки. Там, незважаючи на її вік, їй пішли назустріч — і так народилася маленька Аня.

Подальша поведінка Підвербної була дивною — попри очевидні матеріальні проблеми, вона категорично відмовлялася від будь-якої допомоги і не пускала до своєї квартири навіть соцпрацівників, виганяючи їх із криками та матами. Через кілька років у місцевій пресі стали з'являтися статті з розповідями сусідів, які говорили, що Підвербна спілкується матами і зі своєю маленькою донькою, що вона забороняє маленькій Ані спілкуватися з іншими дітьми, а сама дівчинка ходить брудною та неохайною і у свої на той момент п'ять років теж не вибирає виразів. Підтвердженням того, що не все в цій родині благополучно, стала і поява Підвербної та маленької Ані у 2016 році у студії програми «Один за всіх» телеканалу СТБ: тоді вже було очевидно, що у дитини косоокість, але її мати сказала, що «Аня просто придурюється». Сама дівчинка заявила, що «не хоче ні з ким дружити, бо тоді доведеться пити і курити» і озвучила багато інших, м'яко кажучи, дивних речей, які викликали у суспільстві великий резонанс.

Фото Ані з її сторінки в соцмережі

Коли зараз, у свої вже 12 років, Аня Підвербна показала себе в соцмережі, стало зрозуміло, що проблема з косоокістю не вирішилася, а лише посилилася. Про це написала і сама Аня, заявивши, що її мати відмовляється визнавати проблему і не збирається показувати доньку фахівцям.

«Ребята мне ето все надоело я решила вам все расказать извините што с ошибками я долго все терпела и вот я сорвалась мама с меня снимает труси и носки рвет одежду и еще она не дает мне миться и стирать свои вещи еще она меня царапает и бьет мне поросто ето надело если я делаю дз (домашнье завданя) то она смеется над моим почерком обзивает меня меня касоглазой да я косолглазая, но она говорит что я делаю себя косоглазой я не слишу от нее нормальних слов только матюки и обзивания постояно говорит на меня дура бл. дь и т. д. она она хочет довести меня до самоубийсва прямо сечас она стоит надо мной и кричит на меня еще она ведма (читает вякие отвороти и тд) привороти и тд… Помогите мне!»

Саме так виглядав перший пост 12-річної Ані, після якого представники соцслужб забрали її із сім'ї. Дівчинка також виставила кілька фотографій із синцями та аудіозапис сварки з мамою, під час якої Підвербна заявляла, що жодної операції на очах у Ані не буде.

Сусідка Валентини Підвербної Ліка, яка живе поверхом вище, розповіла «ФАКТАМ», що постійно чула у їхній квартирі крики та скандали:

- Підвербна нікого не пускає у квартиру, тому нам залишається лише здогадуватися, які там умови. Але коли відчиняються двері, сморід стоїть на весь під'їзд. До дитини вона всі ці роки нікого не підпускала. Від того, що я чую під час їхніх скандалів, волосся стає дибки. Коли нещодавно крики почалися о сьомій годині ранку, я пішла до них і побачила Підвербну в під'їзді. Виявилося, що її донька зачинилася у квартирі. Я запитала, чи можу я викликати допомогу. Дівчинка сказала, що так. Її мати почала кричати, що ніякої допомоги їм не потрібно. Мені дуже шкода цю дівчинку, після життя в такій обстановці їй потрібна допомога.

- На жаль, на самій Ані таке життя вже позначилося не найкращим чином, — розповіла «ФАКТАМ» ще одна сусідка із двору Тетяна. — Я часто бачила їх із мамою разом, і не лише бачила, а й чула. Сама Аня, як і Валентина, через слово вживає мати. Дівчинка може бути досить агресивною — я бачила, як вона штовхала маму, замахувалась на неї рукою. Це жахливо, але я навряд чи можу сказати, що Аня у цьому винна. Очевидно, що вона стала такою через атмосферу, в якій зростала всі ці роки. До того, як Аня пішла до школи, Підвербна в принципі забороняла їй спілкуватися з іншими людьми. Якщо до них із донькою хтось підходив і намагався завести розмову, Валентна реагувала абсолютно неадекватно — починати кричати, лаятись, забороняла комусь наближатися до її доньки і навіть на неї дивитися. Вона весь час ніби жила у своєму світі, була зациклена на якихось забобонах і страхах. І в цьому всьому зростала її дитина. Не думаю, що Валентина бажає своїй доньці зла. Ні, мабуть, вона її любить. Але любить дивно, по-своєму … Я не раз зустрічала їх в магазині і бачила, як Валентина купувала все те, що просила Аня. Вона брала небагато, але продукти вибирала справді гарні, недешеві. Хоча живуть вони явно за межею бідності.

День, коли соціальні працівники забирали Аню, надовго запам'ятає все наше подвір'я. Стояв такий крик… Кажуть, Валентина кидалася на поліцейських, намагалася завадити їм. Нині на Валентину боляче дивитись — вона як у воду опущена, весь час плаче. І мені чисто по-людськи її шкода. Але ще більше шкода дівчинку, у якої попереду все життя. Уся ця ситуація — справжня трагедія.

«Я не поїду додому. Не хочу до неї повертатися. Я не можу з нею жити»

Після того, як Аню забрали із сім'ї, її повезли на обстеження до лікарні. Заступник голови Чернігівської облради Дмитро Блауш повідомив, що «там є цілий букет хвороб, якими потрібно займатися». Небайдужі люди збирали для Ані гроші, а керівництво одного з медичних центрів погодилось зробити їй операцію на очах безплатно.

Співробітники поліції склали адміністративні протоколи за неналежне виконання Підвербною батьківських обов'язків. Рішення виконкому міськради про вилучення дитини із сім'ї направлено до суду з питанням про позбавлення матері батьківських прав. Подальший розвиток подій залежатиме від рішення суду.

Після обстеження в лікарні Аню Підвербну перевели до реабілітаційного центру, про що дівчинка сама повідомила під час прямого ефіру у своєму Instagram:

«Я на Чернігівщині. Це не інтернат, скоріше реабілітаційний центр. Я тут, мабуть, на п'ять-шість місяців. Я вже тут знайшла друзів… Іноді мама до мене приїжджає. Ми спілкуємося… Але ні х. ра вона не зрозуміла, якщо чесно. Ось шрам на руці бачите? Це вона мене нігтем… Я не поїду додому. Не хочу до неї повертатись. Я не можу з нею жити. Зараз хочу зрозуміти, коли буде суд. Самій хочеться зрозуміти, що зі мною буде далі…»

За останній місяць Аня неодноразово проводила прямі ефіри в Instargam. Декілька разів на її сторінці з'являлися дивні пости, які явно писала не сама Аня — що посіяло припущення, що хтось має доступ до її сторінки. Ці дописи були українською мовою і були написані набагато грамотніше, ніж попередні. Підігріли ці підозри заяви Валентини Підвербної, яка після того, як соцслужби забрали Аню, вперше за багато років порушила мовчання та дала коментар журналістам програми «Говорить вся країна» на каналі 1+1. Валентина сказала, що вилученню дівчинки із сім'ї посприяла якась жінка.

«Звати Олена, по-батькові не знаю, — сказала 78-річна Валентина Підвербна. — Вона провокувала весь час дитину. Говорила їй робити відео… А на другий день її в мене забрали. І мене нікуди не допускають… Як же так, якщо я мати?! Це дуже боляче (плаче. — Авт.) Коли вона з'явилася на світ, я була така щаслива. Я думала, що більшого щастя мені не треба. Я бажаю їй добра. Весь час кажу: «Расти розумна, гарна, багата, кохана, щаслива». Без неї немає життя. Я залишуся зовсім одна…«

В ефірі програми пролунали інші цікаві факти. Були запрошені сусідки, одна з яких згадала, як ще кілька років тому спробувала поговорити з маленькою Анею.

«Вона тоді ще не ходила до школи, — розповіла сусідка Яніна. — Вони виходили з дому. Дівчинка підбігла до мене і каже: «Яке у тебе класне волосся!» Мати відразу схопила її за руку, почала буквально волочити по землі, кричати матом на неї, і на мене. «Не дивись на мою дитину! — кричала мені. — Не розмовляй з нею!«

Подібні історії розповіли інші сусіди. А шкільна вчителька охарактеризувала Аню так:

«Зараз вона навчається у шостому класі. Ніколи без поважної причини навчання не пропускала. Писати вона взагалі не вміє. Математика, англійська — взагалі ні… Але вона багато читає, тому добре формулює свої думки, і з усних предметів там рівень достатній. Щодо поведінки, то вона несла загрозу іншим дітям. Заспокоїти її просто було неможливо. Вона плювалась, билася, кричала… Я вам скажу особисто свою думку: вона розумна дівчинка, і вона вміє маніпулювати людьми. Чітко прораховує, що їй потрібно і добивається свого».

Журналістка програми Вікторія Бутко, яка мала змогу особисто поспілкуватись з Анею, розповіла, що деякі речі її шокували. Наприклад, те, що Аня заявила їй, що у свої 12 років дуже цікавиться темою інтимних стосунків та озвучувала, за словами Вікторії, речі, яких не знають навіть багато дорослих.

Тим часом психолог Олена Шершньова, яка після цього працювала з Анею, сказала наступне:

«Її емоційний стан стабільний. Вона почувається впевнено, навіть я сказала б самовпевнено. У контакті з оточуючими намагається домінувати. І вся ця інтимна тема — це також маніпуляція. Я дійшла висновку, що її не так цікавить сама ця тема, як епатаж, який вона створює. Коли я казала їй, що це нормально, вона була розчарована. Вона не хоче, щоб на її запитання відповідали. Він хоче, щоб люди робили круглі очі та дивувалися. Вона озвучила мені діагноз, що сама собі поставила. Сказала, що в неї «рання сексуальність». Вона намагалася мене шокувати. Все це — пошук уваги. У певному сенсі мати сама підсадила її на цю голку — коли, наприклад, водила її на ток-шоу. І тепер дівчинка хоче бути у центрі уваги.

Вона не хоче повертатися до мами, але я не бачу там якоїсь глибокої образи. Розмови про маму буденні, з якимись скаргами — так само, як і на медперснал. Мама дістала, медперсонал дістав, хтось ще дістав… Але вона виявляє агресію. Не виключено, що її били, і що це вже набуло форми гіперкомпенсації — тепер вона б'є. Вона сама казала мені, як б'є маму, як кидає її на ліжко… Навіть хотіла показати це мені. Дівчинка агресивна, і безумовно потребує терапії".

Представники соцслужб, у яких усі ці роки сім'я була (чи мала бути) на контролі, коментарі дають стримано та неохоче.

Начальниця Чернігівського міського управління Служби у справах дітей Олена Зінченко підтвердила, що рішення про вилучення дитини з сім'ї було ухвалено після поста дівчинки у соцмережі.

«Там було ключове слово — самогубство. І ми діяли відповідно до законодавства, — повідомила Олена Зінченко. — Сім'я перебуває на контролі наших соцслужб від народження. Ми моніторили ситуацію у сім'ї. Мати справді не дуже охоче йде на контакт. Тим не менш, фахівці служби не раз потрапляли до їхньої квартири. І ситуація була контрольованою».

Наразі, за словами Олени Зінченко, все залежить від рішення суду:

«Якщо дівчинку повернуть матері, сім'я й надалі буде під нашим контролем. Якщо не повернуть — у дитини буде відповідний статус, і ми шукатимемо куди її прилаштувати».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в Польщі судитимуть матір-садистку з України: «Лупцювала дітей, годувала фекаліями, ґвалтувала і „здавала в оренду“ педофілам».

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