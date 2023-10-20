Клієнтів «ПриватБанку» попередили про проблеми з розрахунками та зняттям готівки найближчим часом

В ПриватБанку, який раніше подовжив термін дії всіх платіжниї карток, в ніч на 21 жовтня будуть проводитись регламентні роботи процесингового центру. Про це повідомили у фінансовій установі.

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«Під час проведення робіт з 00:00 до 05:00 ранку тимчасово будуть недоступними операції з картками, платежі в Приват24. Також „тайм-аут“ триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку. Зазвичай ми проводимо роботи вночі, коли ви відпочиваєте. Втім, якщо ви маєте здійснити важливі покупки та перекази о пізній порі, врахуйте час проведення робіт. До речі, а ви знали, що через процесинговий центр ПриватБанку українці зробили вже більше 70 мільярдів карткових операцій? На сьогодні клієнти ПриватБанку роблять в середньому 28 мільйонів платежів та інших операцій з картками на день. Це більше 1 млн платежів за годину та майже 50 тисяч платежів щохвилини. А тому планові роботи необхідні, щоб підвищувати якість та безпеку платежів», — йдеться у повідомленні банку.

Як писали «ФАКТИ», українці у шести країнах Європи зможуть отримати платіжні картки «ПриватБанку» поштою.

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