Ворог втратив десятки військових та 9 гелікоптерів: спецпризначенці розповіли про операції в Бердянську та Луганську
В результаті спецоперації DRAGONFLY з ураження ворожих аеродромів у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську було знищено дев'ять російських гелікоптерів, установку ППО, склад боєприпасів та багато іншого.
Про це повідомили в Силах спеціальних операцій.
Повідомляється, що в ССО отримали дані про використання росіянами аеродромів в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, а також про перебування на них значної кількості авіаційної і спеціальної техніки, а також боєприпасів.
Зазначені дані перевірили та отримали підтвердження. Координати та необхідні дані передали для ураження підрозділам Сил оборони. Внаслідок цього бійці завдали вогневого удару в ніч з 16 на 17 жовтня, та загарбники зазнали значних втрат.
За останніми даними у Бердянську та Луганську знищено:
- дев’ять гелікоптерів різних модифікацій
- спеціальну техніку, яка знаходилася на аеродромах
- пускову установку ППО
- склад боєприпасів
- пошкоджено злітні смуги аеродромів.
Відзначається, що склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4:00, а детонація у Луганську тривала до 11:00.
Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з-під завалів.
Нагадаємо, наприкінці минулого тижня ВМС і спецпризначенці атакували морськими ударними дронами кораблі чф у Севастополі.67