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Ворог втратив десятки військових та 9 гелікоптерів: спецпризначенці розповіли про операції в Бердянську та Луганську

13:54 17 жовтня 2023
Нічний вибух у Луганську

В результаті спецоперації DRAGONFLY з ураження ворожих аеродромів у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську було знищено дев'ять російських гелікоптерів, установку ППО, склад боєприпасів та багато іншого.

Про це повідомили в Силах спеціальних операцій.

Повідомляється, що в ССО отримали дані про використання росіянами аеродромів в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, а також про перебування на них значної кількості авіаційної і спеціальної техніки, а також боєприпасів.

Зазначені дані перевірили та отримали підтвердження. Координати та необхідні дані передали для ураження підрозділам Сил оборони. Внаслідок цього бійці завдали вогневого удару в ніч з 16 на 17 жовтня, та загарбники зазнали значних втрат.

За останніми даними у Бердянську та Луганську знищено:

  • дев’ять гелікоптерів різних модифікацій
  • спеціальну техніку, яка знаходилася на аеродромах
  • пускову установку ППО
  • склад боєприпасів
  • пошкоджено злітні смуги аеродромів.

Відзначається, що склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4:00, а детонація у Луганську тривала до 11:00.

Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з-під завалів.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня ВМС і спецпризначенці атакували морськими ударними дронами кораблі чф у Севастополі.

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