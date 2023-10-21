Незважаючи на те, що в передостанню суботу місяця зірки обіцяють представникам більшості знаків Зодіаку сприятливий час для розширення кола знайомств, сьогодні краще не проявляти надмірної активності.



Справа в тому, ці вихідні, на думку деяких астрологів, більше підходять для пасивного відпочинку, пише сайт ТСН.

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В цілому 21 та 22 жовтня — дні мінливої і непростої енергетики, яка робить сумнівними рішучі дії.

Зокрема, субота, 21 жовтня — це час, коли настрій навіть у найвеселіших і найоптимістичніших людей залишає бажати кращого. Астрологи вважають, що цього дня необхідно каятися, визнавати помилки, свою провину та просити вибачення у тих, кого образили. Це також сприятливий час для того, щоб розставляти крапки над «і» у взаєминах із близькими людьми: завершувати або, навпаки, починати їх із чистого аркуша.

Неділя, 22 жовтня — день активізації сил зла, тому важливо бути обережними у всіх сферах життя. Небажано залишати свій будинок, особливу небезпеку може становити відвідування перукарні, незалежно від того, які процедури там плануються — у будь-якому разі вони матимуть негативні наслідки. Найкращим відпочинком цього дня стане домашнє проведення часу, тим більше що в рідних стінах можна знайти собі заняття до душі — від прибирання до хобі.

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Але все ж представникам деяких знаків Зодіаку пощастить.

Йдеться про людей, які народилися під світлом зірок трьох сузір'їв.

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Близнюки

Представники подвійного знака можуть розраховувати на успіх у вирішенні фінансових питань. Зрозуміло, кожен із представників знака матиме свій сценарій отримання прибутку, незмінним залишиться одне: у всіх значно покращиться матеріальне становище. Залишиться лише подумати про те, як і на що їх витратити, з чим, втім, у них проблем не передбачається — щодо них завжди є вигідний план.

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Терези

На Терезів очікує везіння в особистому житті, на яке багато хто з них вже припинив сподіватися. Багатство варіантів передбачає будь-який розвиток подій — від освідчення в коханні до згоди на пропозицію руки і серця, головне, ухвалюючи рішення, зробити те чи інше, дослухатися до своїх почуттів і розуму, всупереч загальній помилці про те, що навіть у таких випадках можливий правильний розрахунок.

Водолій

Зірки відкриють можливість подбати не про інших, а про себе. Не можна сказати, що представники знака часто забувають про власну персону, але сьогодні з повним правом можна сказати, що вони давно цього не робили, а отже, необхідно виправити прикру помилку. Головне, зняти напруженість, що накопичилася останнім часом — наприклад, відвідати SPA-салон або влаштувати його вдома.

До речі, жоден з перелічених знаків Зодіака не відноситься до надзвичайно чесних персон.

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