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Суспільство та люди

Церковне свято 21 жовтня: що не можна робити в день пам’яті Іларіона Великого

11:14 21 жовтня 2023
Іларіон Великий (фрагмент ікони)

Сьогодні, 21 жовтня, в церковному календарі — день пам’яті Іларіона Великого. Також за новим календарем сьогодні відзначається Дмитрівська поминальна субота.

Про Іларіона Великого відомо, що він народився в Палестині і довгий час вивчав науки в Олександрії, де і прийняв християнство. Коли повернувся до батьківщини, пішов до самітників поблизу Гази. Там він заснував кілька монастирів, а ще став проповідником чернецтва. Наприкінці життя вирушив у подорож, відвідав Єгипет, щоб поклонитися на могилі Антонія Великого. Помер на острові Кіпр, при чому сам передбачив свою смерть.

Що не можна робити цього дня

Не варто вирушати в подорож, бо можна зіткнутися з неприємностями.

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Заборонено говорити про людей погані речі.

Не підіймайте нічого з підлоги — знайдена річ не принесе щастя.

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Не можна ділитися своїми планами — нічого не збудеться.

Не можна лаятися і конфліктувати.

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Народні прикмети і традиції на 21 жовтня

В народі цей день називали Іларіоновим. Селяни вже чекали на заморозки та сильні похолодання. А ще намагалися спрогнозувати за погодою, яка буде зима. Міг випасти вже перший досить густий сніг, тому не рекомендували цього дня їхати в далеку дорогу.

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

  • дивилися, який сьогодні день: сніг цього дня падає і не тане — навесні буде багато пролісків;
  • випало багато снігу — наступного року буде великий урожай хліба;
  • ясний день — чекайте на швидке похолодання;
  • з димаря дим піднімається прямо — погода налагодиться;
  • сонце має червоний колір — погода буде морозною і сонячною;
  • тепле повітря — до відлиги.

Нагадаємо також про народні прикмети для молодих незаміжніх жінок.

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