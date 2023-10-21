Церковне свято 21 жовтня: що не можна робити в день пам’яті Іларіона Великого

Сьогодні, 21 жовтня, в церковному календарі — день пам’яті Іларіона Великого. Також за новим календарем сьогодні відзначається Дмитрівська поминальна субота.

РЕКЛАМА

Про Іларіона Великого відомо, що він народився в Палестині і довгий час вивчав науки в Олександрії, де і прийняв християнство. Коли повернувся до батьківщини, пішов до самітників поблизу Гази. Там він заснував кілька монастирів, а ще став проповідником чернецтва. Наприкінці життя вирушив у подорож, відвідав Єгипет, щоб поклонитися на могилі Антонія Великого. Помер на острові Кіпр, при чому сам передбачив свою смерть.

Що не можна робити цього дня

Не варто вирушати в подорож, бо можна зіткнутися з неприємностями.

РЕКЛАМА

Заборонено говорити про людей погані речі.

Не підіймайте нічого з підлоги — знайдена річ не принесе щастя.

РЕКЛАМА

Не можна ділитися своїми планами — нічого не збудеться.

Не можна лаятися і конфліктувати.

РЕКЛАМА

Народні прикмети і традиції на 21 жовтня

В народі цей день називали Іларіоновим. Селяни вже чекали на заморозки та сильні похолодання. А ще намагалися спрогнозувати за погодою, яка буде зима. Міг випасти вже перший досить густий сніг, тому не рекомендували цього дня їхати в далеку дорогу.

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: сніг цього дня падає і не тане — навесні буде багато пролісків;

випало багато снігу — наступного року буде великий урожай хліба;

ясний день — чекайте на швидке похолодання;

з димаря дим піднімається прямо — погода налагодиться;

сонце має червоний колір — погода буде морозною і сонячною;

тепле повітря — до відлиги.

Нагадаємо також про народні прикмети для молодих незаміжніх жінок.

112

Читайте нас у Facebook та Instagram