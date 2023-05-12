«А то наречених не буде»: чому не можна пити чай з ложкою у чашці

Віра в прикмети властива людям з давніх-давен, й витравити її з людства не змогли ні розвиток науки чи психології, ні інтернет, ні навіть штучний інтелект.

Бажання шукати та знаходити всюди знаки долі дісталася нам від предків. Зараз вже багато ритуалів та звичаїв залишилися у минулому, але є прикмети, які досі живуть.

Саме такі стосуються чайної церемонії. На відміну від англійців, чаювання не вважається в Україні строгою традицією: у кожній сім'ї прийнято свої звичаї стосовно того, як чаювати або пити каву.

Але є спільні прикмети, на які люди завжди намагалися звертати увагу, оскільки вважалося, що багато які з них можуть призвести до нещастя чи безгрошів'я, пише GoodHouse.

Наприклад, всі знають, що не можна пити чай з чашки, що тріснула або надколота, — це незмінно призведе до нещасть. Це стосується не тільки чашки, з якої ви п'єте, будь-який пошкоджений посуд краще викидати.

Одна із старовинних прикмет забороняє пити чай з ложкою у склянці чи чашці. За повір'ями, це може призвести до того, що вам не вдасться знайти свою другу половинку або доведеться її шукати дуже довго. Також вважається, що якщо вам подають склянку з чаєм та ложкою всередині, тоді слід швидко вийняти ложку і покласти її на блюдечко, інакше неприємності також неминучі.

Крім цього, чай або каву не можна сьорбати з ложки — це загрожує появою боргів і фінансовими втратами. З цієї причини не варто залишати недопитий чай у чашці.

Цукор у чаї не можна розмішувати проти годинникової стрілки, це повернення до помилок минулого, які можуть стати доленосними. Тому намагайтеся розмішувати чай лише за годинниковою стрілкою.

Розбавляти чай водою — до сварки. Розбити чашку під час чаювання — до неприємних подій. Щоб їх уникнути, потрібно швидко зібрати уламки та покласти їх у відро з водою — це може захистити від нещасть.

Крім поганих прикмет, пов'язаних із процесом чаювання, існують і добрі. Наприклад, вважається, що захлинутисячаєм під час ранкового чаювання — до добрих новин, які очікуються протягом дня.

Якщо під час чаювання людина випадково проливає чай собі на одяг, також можна не засмучуватися з цього приводу. Це хороша прикмета, яка обіцяє сприятливі події чи добрі новини.

Також гарною прикметою, що обіцяє позитивні зміни в житті, вважається обпалити язик гарячим чаєм або замість цукру покласти в чай сіль.

Якщо в нього потрапляє муха чи оса, попри неприємні емоції, це слід вважати позитивною подією, яка обіцяє приємний подарунок чи сюрприз. Знайти волосся у чаї — до успішного завершення якихось справ.

104

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram