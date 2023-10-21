Ніколи не пробачимо росіянам: у Зеленського показали, як виглядає звільнена від ворога Кліщіївка

Місяць тому українські воїни звільнили Кліщіївку під Бахмутом. Наразі населений пункт більше нагадує випалену землю, на якій не залишилось вцілілих будинків.

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Відео зі звільненого населеного пункту опублікували воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ, а згодом розмістив у себе в Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Суцільні руїни. Мертва земля. Кліщіївка… Ще один доказ чергового злочину проти людства. Ще одна причина ніколи не забувати все скоєне окупантом на нашій землі», — йдеться у повідомленні бійців.

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«Ми ніколи не пробачимо те, що росіяни роблять в Україні,», — ппрокоментував відео Єрмак.

Довідково: За даними перепису 2001 року населення села становило 512 осіб, з них 84,96% називали рідною українську мову.

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Зазначимо, що Бахмутський напрямок довгий період залишається один з епіцентрів боїв. За даними Генштабу ЗСУ, наші воїни атакують на південному фланзі. Саме там місяць тому були звільнені населені пункти Кліщіївка та Андріївка. Саме місто Бахмут поки що контролюють російські загарбники. Але Сили оборони допускають, що окупантів може чекати оточення.

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