Жахливі ігри привели до смерті: на Одещині внаслідок удару струмом загинув підліток, ще 2 дитини в лікарні

На Одещині, яку окупанти нещодавно жорстоко атакували з повітря, підліток загинув від ураження струмом.

Інцидент трапився у селі Слобідка Подільського району. Як повідомляє Подільське районне управління ГУ ДСНС України в Одеській області, тривожне повідомлення на номер 103 надійшло вночі, о 1:10.

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Абонент просив про допомогу спеціалістів у знятті дітей із вагона.

Однак після прибуття на місце рятувальники встановили, що підлітка вразило електричним струмом. Тож за допомогою триколінних сходів, мотузки та ношей з даху вагона зняли вже тіло хлопця.

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Разом з загиблим постраждали підлітки 2006 та 2007 років народження — вони у важкому стані потрапили до медичного закладу.

У поліції встановили, що троє місцевих хлопців, повертаючись із парку відпочинку, проходили через вантажний парк залізниці. Двоє з них залізли на вагон і зазнали ураження струмом, внаслідок чого один із них загинув, а іншого хлопця з опіками забрали до лікарні. Третій хлопець не постраждав.

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Відомості про події внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України із приміткою «Нещасний випадок».

Нагадаємо, навесні аналогічний випадок стався і на Київщині — внаслідок ураження струмом високовольтної лінії 13-річний підліток загинув на місці.



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