Прем’єр-міністрка Італії Мелоні розлучилася зі своїм бойфрендом-журналістом, який вляпався у сексистський скандал

Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні, яка активно підтримує Україну, заявила, що розлучилася зі своїм партнером, тележурналістом Андреа Джамбруно, який потрапив у гучний скандал через сексистські коментарі. Мелоні заявила журналістам, що не несе відповідальності за дії та висловлювання Джамбруно, і в майбутньому вона не має наміру відповідати на запитання щодо його поведінки.

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Скандал гримнув, коли 46-річна глава італійського уряду відзначає свій перший рік перебування на посаді прем'єр-міністрки. Мелоні та її кабінет неодноразово підкреслювали, що захищають традиційні сімейні цінності.

«Мої стосунки з Андреа Джамбруно, які тривали майже 10 років, закінчуються тут», — написала Мелоні у всіх своїх акаунтах у соціальних мережах. «Наші шляхи розійшлися, і настав час визнати це», — додала вона.

42-річний Андреа Джамбруно працює ведучим програми новин на телебаченні

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Мелоні заявила, що її не відволікатимуть труднощі в особистому житті. «Усі ті, хто сподівався послабити мене, вдаривши мене в моєму домі, не досягнуть успіху», — запевнила вона.

У Мелоні та Джамбруно, які познайомилися у 2014 році, є семирічна донька.

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42-річний Джамбруно є ведучим програми новин, що транслюється Mediaset, частиною медіагрупи MFE (MFEB.MI), яка належить спадкоємцям покійного Сільвіо Берлусконі, колишнього прем'єр-міністра Італії та політичного союзника Мелоні.

Цього тижня сатиричне телевізійне шоу, присвячене поточним подіям, видало в ефір відеофрагменти із програми Джамбруно, які було вирізано під час монтажу. Андреа використовував нецензурну лексику, чіпав пах і, судячи з усього, загравав з колегою-жінкою. «Чому я не зустрів тебе раніше?» — питає він її грайливо.

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Ще один аудіозапис і зовсім шокував італійців. Його оприлюднили 19 жовтня. Джамбруно заявляє колегам-жінкам, що вони зможуть працювати з ним, якщо братимуть участь у груповому сексі.

В даний час Mediaset проводить внутрішнє розслідування. Джамбруно тимчасово відсторонено від роботи.

Опозиція схопилася за цей скандал. Представник Демократичної партії Марко Фурфаро назвав коментарі Джамбруно «чистим шовінізмом і сексизмом, брудом, який не піддається коментуванню».

Варто зазначити, що цього року Мелоні стала далеко не першим політиком світового рівня, у кого виникли складнощі в особистих стосунках. Так, у травні прем'єрка Фінляндії Санна Марін та її чоловік Маркус Райкконен подали на розлучення. А у серпні про розлучення з дружиною, з якою прожив 18 років, оголосив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

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