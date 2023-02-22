Італія непохитна у підтримці України: прем’єр-міністерка Італії розповіла, чи планує надсилати літаки

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що Італія непохитна у своїй підтримці України після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві у вівторок, 21 лютого, пише The Guardian. Майже через рік після вторгнення росії в країну Мелоні назвала Україну «надзвичайною нацією», яка героїчно захищає свою «свободу, ідентичність та суверенітет».

«Італія надасть всіляку допомогу для створення умов для переговорів, але до того часу вона надаватиме всіляку військову, фінансову та цивільну підтримку, — сказала вона. — Ті, хто підтримує Україну, навіть у військовому плані, — це ті, хто працює заради миру».

Однак, за її словами, Італія не планує відправляти військові літаки в Україну.

«Це рішення має бути прийняте разом з міжнародними партнерами».

Натомість прем'єр-міністерка повідомила, що Італія надасть шостий пакет військової допомоги Україні, який переважно концентрується на протиповітряній обороні.

«Ми багато працювали над цим разом із Францією, щоб швидко поєднати наші технології. ЗРК SAMP-T — це дуже важливо, але в новому пакеті допомоги є ще й інші системи ППО — Skyguard та Spike. На сьогоднішній день стратегічною метою є захист критичної інфраструктури», — сказала вона.

Це був перший візит Джорджи Мелоні до охопленої війною країни з моменту приходу до влади її уряду в жовтні. Вона прибула потягом з Польщі і була помітно зворушена під час візитів до Ірпеня та Бучі, міст поряд з українською столицею, де після відходу російських військ були виявлені звірства окупантів. «Це різні речі — говорити про цифри і бачити на власні очі життя людей, знищених без жодної причини, — сказала Мелоні наприкінці свого візиту до Ірпеня. — Ми бачили руйнування і страждання на власні очі. Ми не можемо повернутися в інший бік, і це було б дуже нерозумно».

Нагадаємо, що легкі танки, обіцяні Францією, будуть доставлені до кінця тижня.



66

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram