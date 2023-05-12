Кохання Санни Марін закінчилося: очільниця уряду Фінляндії оголосила про розірвання шлюбу в Instagram

Прем'єрка Фінляндії Санна Марін, яка активно підтримує Україну у боротьбі з російським агресором, та її чоловік Маркус Райкконен подали на розлучення. Про це вони оголосили на своїх сторінках в Instagram. У своїх сторіз 37-річна Санна опублікувала фотографію з колишнім чоловіком. До цього політикиня написала, що вони подали на розлучення разом.

«Ми вдячні за 19 років, прожитих разом, і за нашу дорогу донечку, — йдеться у повідомленні. — Ми все ще найкращі друзі, близькі та люблячі батьки».

Санна Марін опублікувала фотографію з колишнім чоловіком в Instagram

Крім того, глава уряду повідомила, що вони з колишнім чоловіком продовжать проводити час разом — як сім'я. У Санни Марін і колишнього футболіста та бізнесмена Маркуса Райкконена є п'ятирічна донька.

У 2019 році Марін була обрана наймолодшою жінкою-главою уряду у світі. Вона очолювала лівоцентристський уряд і відзначилася як кризовий менеджер під час пандемії коронавірусу. Після початку війни в Україні вона привела свою країну, яка межує з росією, до НАТО.

Наприкінці серпня минулого року в інтернет-мережах з'явилося відео з Марін, на якому прем'єр-міністрка палко танцює і розважається на вечірці з друзями та знаменитостями, що викликало справжній фурор. Справа облетіла весь світ, викликавши дискусії про поведінку глав держав і урядів у приватному житті, дехто закликав здати Марін тест на наркотики. Інші захищали Марін і критикували реакцію на відео з вечірки як надмірну та інтерпретували її як ворожість до жінок при владі. Офіційне розслідування не знайшло підстав підозрювати прем'єр-міністерку в нехтуванні службовими обов’язками.

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