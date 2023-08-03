Джастін Трюдо оголосив про розлучення з дружиною після 18 років шлюбу

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який обіцяв Україні допомогу у подоланні наслідків російського теракту на Каховській ГЕС, та його дружина Софі заявили, що вони розлучаються. Прозвучало це дуже несподівано, хоча раніше подружжя відверто говорило, що в їхніх стосунках виникли труднощі. Ще 31 серпня Трюдо з'явився на публіці з обручкою. Джастін та Софі прожили у шлюбі 18 років.

Вони одружилися у травні 2005 року, мають трьох дітей: 15-річного сина Ксав'є, 14-річну дочку Еллу-Грейс та 9-річного сина Адріана.

Джастін Трюдо з сім'єю

2020 року, вітаючи дружину з 15-річчям їхнього весілля, Трюдо заявив: «Ти моя опора, моя партнерка та мій найкращий друг».

Канадські ЗМІ тепер нагадують, що батько Джастіна, П'єр Трюдо, колишній прем'єр-міністр країни, теж розлучився зі своєю дружиною Маргарет, коли був при владі — 1977 року.

Джастіну Трюдо 51 рік, його дружині Софі 48 років. Трюдо став прем'єром у 2015 році. З того часу він не раз підкреслював, наскільки важлива для нього сім'я. Очевидно, що розлучення стало для нього найсерйознішою особистою кризою, відколи він перебуває при владі.

«Софі та я хотіли б поділитися тим фактом, що після багатьох змістовних і важких розмов ми вирішили розлучитися», — написав Трюдо в інстаграмі. Його дружина розмістила таке саме повідомлення у своєму акаунті.

Причина поки не відома, проте, як припускають ЗМІ, Софі проти того, щоб Джастін знову боровся за посаду голови уряду. Чергові парламентські вибори у Канаді мають відбутися у жовтні 2025 року. На думку дружини Трюдо, 10 років при владі цілком достатньо.

Однак сам Джастін має іншу думку. Тиждень тому він оголосив про масові перестановки в кабінеті міністрів з метою підвищення популярності своєї Ліберальної партії, яка нині відстає в рейтингу, судячи з опитувань громадської думки. Трюдо дав зрозуміти, що сповнений рішучості очолити лібералів на наступних виборах.

В офісі прем'єр-міністра повідомили, що подружжя вже підписало юридичну угоду. Наступного тижня сім'я Трюдо поїде у відпустку. Джастін і Софі мають намір все зробити так, щоб не страждали їхні діти.

Після розлучення пані Трюдо переїде з дітьми до окремого житла. Вона залишається в Оттаві. Це дозволить дітям проводити багато часу у котеджі Рідо, офіційній резиденції прем'єр-міністра Канади. Про це ЗМІ повідомило джерело, знайоме із ситуацією. Він також додав, що Джастін та Софі хочуть оформити спільну опіку над дітьми.

Подружжя Трюдо було однією з найпопулярніших пар серед політиків світового рівня.

У жовтні 2015 року американська газета The New York Post назвала Софі «найгарячішою першою леді у світі».

Однак останніми роками пані Трюдо помітно скоротила кількість спільних виходів у світ із чоловіком. Ознаки стресу у родині були очевидні. У річницю їхнього весілля минулого року Софі написала в інстаграмі: «Ми пережили сонячні дні, сильні шторми та все, що між ними, і це ще не кінець».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що одна з найяскравіших пар Голлівуду оголосила про розлучення.

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