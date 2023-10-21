Справу настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла передали до суду

СБУ завершила розслідування та передала до суду справу митрополита УПЦ (МП) Павла (Лебедя), якому раніше правоохоронці повідомили про підозру у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні збройної агресії росії проти України.

РЕКЛАМА

За матеріалами СБУ, митрополит обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно);

- ч. 3 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчинене службовою особою повторно).

Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

РЕКЛАМА

Слідство встановило, що митрополит неодноразово публічно заперечував існування України як суверенної держави.

Також він називав російську збройну агресію проти України «громадянським конфліктом», який триває з 2014 року.

РЕКЛАМА

Ініційована СБУ судова лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій клірика.

Нагадаємо, у квітні цього року суд відправив митрополита Павла під домашній арешт. Він також повинен носити електронний браслет. Після внесення застави у розмірі 33,3 млн грн митрополит перебуває в селі Вороньків Бориспільського району Київської області. Клірик сам обмежив своє спілкування з представниками Лаври.

РЕКЛАМА

44

Читайте нас у Facebook та Instagram