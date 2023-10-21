Між ними ніякої «хімії»: в мережі жорстко розкритикували нові фото Джіджі Хадід та Бредлі Купера на побаченні

Після того, як в світі шоубізу заговорили про те, що актор Бредлі Купер та модель Джіджі Хадід стали парою, вони перестали приховуватися й відкрито з'являються у публічних місцях.

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Нещодавно пара вирушила на прогулянку Нью-Йорком, навіть попри зливу та відсутність парасольки, пишуть британські ЗМІ.

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Але ці, здавалося, безневинні фото викликали цілу хвилю негативу — читачі буквально рознесли нову пару вщент.

«Здається, Бредлі просто не дуже в ній зацікавлений. Посміхається лише Джіджі», «Невже він не зміг знайти парасольку для своєї дами?», «Хіба це романтично?! Вони навіть жодного разу не глянули один на одного», «Я особисто думаю, що він просто хоче ще одну дитину, і сподівається, що Джіджі погодиться», «Між ними немає жодної краплі хімії. Можливо, вони зберігають емоції для зустрічей за зачиненими дверима. Але якщо там справді щось є, вони дуже добре приховують це», — вважають користувачі мережі.

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Дісталося Бредлі і за його вбрання, яке багато хто вважав безглуздим.

«Йому терміново потрібно найняти стиліста, зараз він схожий на фізрука», «Він виглядає як безпритульний», «Бредлі, тобі дуже не йде рослинність на обличчі, будь ласка, поголись!», «Підтягни штани, чувак, це просто безглуздо!» — роздають поради коментатори.

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Пройшлися в мережі й по вигляду артиста: «Він виглядає на 20 років старшим», «Відчуття, що він сильно хворіє».

Після такої критики виникає думка про те, що у виграші повинна бути «колишня» актора Ірина Шейк, яка не стала мішенню такої критики.

Водночас багато хто з коментаторів радять Джіджі просто звертати менше уваги на «диванних експертів» у стосунках. Як і її сестрі Беллі, у якої якраз почався новий роман.

До речі, познайомила Бредлі Купера та Джіджі Ірина Шейк, мати його доньки Леї. Шейк та Купер прожили разом понад чотири роки, хоча й не були офіційно одружені. Цього лiта Ірину Шейк бачили на відпочинку на морі разом з донькою та Бредлі Купером.

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