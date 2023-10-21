Україна повернула ще чотирьох дітей, вкрадених окупантами

Україна повернула з окупації дітей, яких насильно вивезли до росії. Додому повернулись 17-річна дівчина та троє хлопчиків 6, 3 та 9 років.

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Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

За його інформацією, до повернення були залучені громадські організації та міжнародні партнери.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів історії двох дітей, які повернулись додому.

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Одного з хлопчиків з Херсонщини, де він жив з бабусею та дідусем, примусово вивезли до окупованого Криму. Мати хлопчика була військовою і з початком війни пішла захищати Україну. Згодом вона потрапила в полон. Зараз мати хлопчика, яку обміняли, зустрілася з сином.

Ще один хлопчик опинився у Брянській області росії у дитячому будинку. Його розшукала бабуся.

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«Робота з повернення дітей на Батьківщину триватиме й надалі, тому вкотре щиро дякую всім, хто допомагає це робити. Це необхідно державі, це потрібно для нашого майбутнього!» — зазначив Лубинець.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Катар домовився з росією про повернення трьох українських дітей, яких насильно було вивезено до рф.

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