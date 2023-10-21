Під Києвом в багатоповерхівці стався вибух на 22-му поверсі: що відомо
В суботу, 21 жовтня, у Фастівському районі Київської області стався вибух у багатоповерхівці.
На місце відразу виїхали рятувальники, повідомили у ДСНС України в Київській області.
Вибух стався в квартирі 25-поверхового житлового будинку у селі Новосілки.
«Прибувши на місце виклику рятувальники виявили, що стався вибух туристичного газового балончика в квартирі на 22-му поверсі», — розповіли рятувальники.
На щастя, пожежі на місці вибуху не сталося.
Серед наслідків вибуху, за даними ДСНС, вибита віконна рама, пошкоджене скло вікон та від падіння віконного скла два легкових автомобілі, які були припарковані під будинком.
Нагадаємо, на початку жовтня в Києві у пʼятиповерхівці вибухнув газовий обігрівач. В момент інциденту в квартирі були дорослі і діти.203