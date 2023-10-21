Під Києвом в багатоповерхівці стався вибух на 22-му поверсі: що відомо

В суботу, 21 жовтня, у Фастівському районі Київської області стався вибух у багатоповерхівці.

На місце відразу виїхали рятувальники, повідомили у ДСНС України в Київській області.

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Вибух стався в квартирі 25-поверхового житлового будинку у селі Новосілки.

«Прибувши на місце виклику рятувальники виявили, що стався вибух туристичного газового балончика в квартирі на 22-му поверсі», — розповіли рятувальники.

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На щастя, пожежі на місці вибуху не сталося.

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Серед наслідків вибуху, за даними ДСНС, вибита віконна рама, пошкоджене скло вікон та від падіння віконного скла два легкових автомобілі, які були припарковані під будинком.

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Нагадаємо, на початку жовтня в Києві у пʼятиповерхівці вибухнув газовий обігрівач. В момент інциденту в квартирі були дорослі і діти.

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