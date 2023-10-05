В Києві в пʼятиповерхівці вибухнув газовий обігрівач: в момент інциденту в квартирі були дорослі і діти

В Києві стався вибух в багатоповерхівці. На момент інциденту, який трапився увечері 4 жовтня, в квартирі перебувала родина з дітьми.

Про це повідомили в ДСНС України.

«4 жовтня близько 21:00 надійшло повідомлення про вибух у пʼятиповерхівці в Солом'янському районі Києва», — йдеться в повідомленні.

На місце прибули рятувальники і поліцейські

Як з'ясували в ДСНС, у квартирі на третьому поверсі стався вибух туристичного газового обігрівача, який був встановлений на балконі.

Згорілий туристичний пальник

«Через вибух зруйнувалися пластикові конструкції балкона та віконних рам», — розповіли в відомстві.

«Постраждалих у стресовому стані передали до карети швидкої допомоги, але сім'я відмовилась від госпіталізації», — додали вогнеборці.

Нагадаємо, що 22 червня в одній із багатоповерхівок Києва у Дніпровському районі стався вибух газу. Спочатку повідомлялося про одного загиблого, пізніше — про двох. Пізніше кількість постраждалих зросла до п'яти.

А у Львові вранці 5 жовтня просто під час руху вибухнув автобус. На щастя, пасажири в ньому залишилися неушкодженими.



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