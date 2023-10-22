Фантастичний гол та зароблений пенальті: Мудрик став героєм матчу з «Арсеналом» Зінченка (відео)

Справжнім бенефісом півзахисника збірної України Михайла Мудрика, який забив дебютний гол за національну команду, став поєдинок 9-го туру англійської прем'єр-ліги проти «Арсеналу».

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Українець вийшов на поле у стартовому складі «синіх» і вже на 11-й хвилині заробив на собі жовту картку для іншого нашого співвітчизника Олександра Зінченка. Примітно, що після матчу відбору Євро-2024 проти Мальти Олександр пообіцяв, що «відірве Михайлу яйця», якщо той заб'є у майбутньому лондонському дербі.

Як виявилося, погроза не допомогла. У підсумку Мудрик у першому таймі заробив пенальті, коли після його удару головою м'яч влучив у виставлену руку захисника «канонірів» Саліби, а одразу після перерви забив гол-шедевр, із лівого флангу закинувши м'яча в дальній кут воріт гостей.

Моменти Михайла Мудрика у матчі з «Арсеналом»

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Щоправда, всі зусилля нашого співвітчизника були зведені нанівець — забивши двічі наприкінці зустрічі (на той момент обидва українці були замінені у своїх командах), «каноніри» звели поєдинок до результативної нічиєї (2:2).

Відеоогляд матчу «Челсі» — «Арсенал» — 2:2

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Таким чином, «Арсенал» продовжує залишатися непереможеним у нинішньому сезоні англійської прем'єр-ліги (6 перемог та 3 нічиї), ділячи перше місце в турнірній таблиці з «Манчестер Сіті», «Челсі» же розташовується лише на 10-му рядку. У наступному турі «каноніри» приймуть на своєму полі аутсайдера «Шеффілд Юнайтед», а «сині» знову зіграють на домашньому «Стемфорд Брідж» із «Брентфордом».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Бенфіка» виграла «вогняне» дербі у «Порту» завдяки феноменальній грі українського воротаря Трубіна.

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