13-річна школярка втекла з 24-річним коханцем, щоб того не мобілізували до армії

В Одеській області, що майже щодня потерпає від атак ракетами та дронами, 13-річна школярка вкрала у батьків 23,5 тисячі доларів і втекла зі своїм 24-річним коханцем. Її батько, 41-річний мешканець села Старокозаче Білгород-Дністровського району К., повідомив поліцію про зникнення доньки Тетяни та грошей за проданий недавно будинок уранці 16 жовтня. В селі бачили, як його донька та місцевий житель, ром за національністю, ще поночі виїхали в напрямку сусідньої Крутоярівки.

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13-річну школярку поліція негайно оголосила в розшук

Невдовзі на півдорозі до Крутоярівки правоохоронці виявили порожню автівку, якою зі Старокозачого виїхали Тетяна К. та її бойфренд. Молодих людей же й слід прохолов. А наступного дня з Молдови повідомили, що дівчинка знайшлася у них. Втікачку передали українським правоохоронцям. Її ж дорослого коханця «не знайшли».

Втікачку передали українським правоохоронцям

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У місцевих пабліках почала розходитись інформація про те, що закохані безперешкодно перетнули українсько-молдавський кордон у пункті пропуску «Старокозаче», але їх затримали молдавські прикордонники з пункту «Тудора». Мовляв, українські прикордонники пропустили військовозобовʼязаного за хабар, а на молдавських вже не вистачило грошей.

Та, за інформацією джерела «ФАКТІВ», кордон пара переходила нелегально неподалік від того місця, де знайшли їхню машину. До того ж чоловік ще не обліковується як військовозобовʼязаний, оскільки за віком поки числиться призовником. Що сталося на території Молдови та куди подівся хлопець — наразі невідомо. Певно, йому таки вдалося втекти. Дівчина явно не видає всіх подробиць, але розповіла, що зі своїм другом втікали до Молдови, бо того за рік могли вже мобілізувати. Перший час жити планували на ті гроші, що вона прихопила у батьків. До речі, більшу частину грошей вони вже якось використали — із собою у втікачки лишалося тільки 10 тисяч доларів.

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Наразі дівчинку повернули батькам, стосовно яких правоохоронці склали адмінпротокол про невиконання обовʼязків щодо виховання дітей.

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