У Дніпрі хлопець вбив 47-річного чоловіка: поліція показала моторошне відео з кімнати, де сталася розправа

У Дніпрі, де нещодавно застрелили водія, який напав на поліцейських із кулаками, 17-річний хлопець скоїв вбивство та намагався втекти, однак був затриманий оперативниками на одному із вокзалів міста. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

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Так, 18 жовтня поліцейські отримали повідомлення про виявлення тіла чоловіка в одному з будинків в селі Миколаївка, що у Дніпровському районі. Коли правоохоронці прибули на місце, то виявили 47- річного власника помешкання з численними тілесними ушкодженнями.

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«Працівники кримінальної поліції Дніпровського районного управління поліції спільно з поліцейським відділення поліції № 8 та 12, а також за співпраці з працівниками кримінального аналізу встановили події того дня та затримали 17-річного нападника. Як з’ясувалось, конфлікт між потерпілим та його гостем виник під час святкування дня народження підозрюваного. Хлопець наніс 47-річному чоловіку численні удари по тілу, від яких той помер», — йдеться у повідомленні.

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Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та 19 жовтня слідчі повідомили йому про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За клопотанням слідчого суд арештував неповнолітнього вбивцю.

За скоєне нападнику загрожує до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

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