У Києві ще одне подвійне самогубство підлітків (відео)

У Києві знову зафіксовано суїцид з боку підлітків — на Троєщині дві 17-річні дівчинки вистрибнули з даху недобудованого житлового комплексу «Дніпровські вежі». Обоє загинули. Про це повідомив столичний Telegram-канал.

На місці подій

Обставини інциденту вивчає слідчо-оперативна група.

Вже відомо, що загиблі є місцевими мешканками, 2006 та 2005 років народження. За попередніми даними дівчатка загинули внаслідок падіння з висоти недобудови.

За повідомленням поліції, інформація про виявлення мертвими двох дівчат на вулиці Оноре де Бальзака надійшла об 11:00.

Столичні слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ — умисне вбивство з позначкою «самогубство».

Також в Мережі з'явилося відео з місця подій.

Нагадаємо, що на початку жовтня у Києві з балкона 24-поверхового будинку викинулися 17 та 18-річні брат із сестрою. При цьому вони транслювали свою смерть у прямому ефірі,

А в серпні руки на себе наклали 12-річні подружки, які вистрибнули з 15-го поверху київської висотки.

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