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Суспільство та люди

Мобілізують більшість інвалідів: юрист попередив про можливі наслідки медичної реформи

16:19 22 жовтня 2023
Мобілізація в Україні

В Україні триває загальна мобілізація. Чинне законодавство забороняє мобілізувати військовозобов’язаного з будь-якою групою інвалідності без його згоди. Але мобілізація людей з інвалідністю може розпочатися після медичної реформи, внаслідок якої буде замінено поняття «інвалідність» на «втрата функціональності». Таку думку висловив в інтерв’ю ТСН.ua адвокат Ростислав Кравець.

Юрист звернув увагу на заяву міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка про заплановану чергову медичну реформу.

«Вони хочуть прибрати „інвалідність“ і замість неї запровадити „втрату функціональності“. Я підозрюю, це може призвести до того, що можуть взагалі інвалідності скасувати, всіх змусити заново пройти відповідні медкомсії. Думаю, що 90% інвалідів перестануть такими бути. Введуть якийсь відсоток втрати функціональності, відповідно до якого осіб можна буде мобілізувати. Підозрюю, що саме це готується», — припустив Кравець.

При цьому юрист наголосив, що, згідно чинного законодавства, в Україні мобілізувати інваліда можна лише за його власного бажання.

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«Пряма норма законодавства, 23-ї статті закону „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“ говорить, що осіб з інвалідністю заборонено мобілізувати і їх не мобілізують. При цьому не має значення — перша, друга чи третя група інвалідності», — наголосив Кравець.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, чи будуть ухилянтам блокувати банківські картки.

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