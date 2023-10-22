Блокування банківських карток ухилянтам: наскільки реальна загроза

Чутки про можливе блокування банківських карток призовникам, які не з'явились в військкомат після отримання повістки, не менш розповсюджені у суспільстві, ніж «відправка на фронт людей пенсійного віку».

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З метою прояснити ситуацію журналісти відправили запит до Командування Сухопутних військ Збройних сил України, пише ТСН.UA.

У листі, який був потриманий у відповідь, повідомляється, що інформація, оприлюднена у ЗМІ, про блокування банківських карток керівниками або представниками ТЦК не відповідає дійсності. Військові нагадали, що такі дії можуть вчинятися судами та представниками виконавчої служби.

Крім того, військові розцінюють інформацію про блокування банківських карток представниками ТЦК як інформаційний вкид, елемент інформаційно-психологічної спецоперації (ІПСО) в умовах воєнного стану.

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Своєю чергою адвокатка Марина Бекало в коментарі розповіла, що поняття «ухилянт» у чинному законодавстві не існує. А стаття 336 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

«Але це питання саме кримінальної відповідальності, до якої виконавча служба не має жодного стосунку. Рахунки можуть бути заблоковані через несплату адміністративного штрафу особами, які були притягнуті до відповідальності за ст. 210 КУпАП (порушення правил військового обліку) та 210−1 КУпАП за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію», — пояснила правник.

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Наприклад, військовозобов’язаний не з’явився по повістці для уточнення облікових даних, або відмовляється від проходження ВЛК, або не перебуває на військовому обліку за місцем проживання.

«В такому разі складається протокол про адміністративне правопорушення, ТЦК та СП виносить постанову про накладання штрафу, яка передається до виконавчої служби для стягнення штрафу в примусовому порядку. Виконавча служба в рамках виконавчого провадження у разі, якщо порушник не сплачує штраф добровільно, арештовує рахунки в банку доти, доки порушник (якщо він не оскаржить постанову до суду) не сплатить штраф», — розповіла адвокатка.

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Нагадаємо, що нове керівництво Міністерства оборони вже підготувало пропозиції до законопроєкту, які стосуються обліку військовозобов'язаних, а також розробляє низку підзаконних актів щодо мобілізації.



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