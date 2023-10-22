Тікайте від них подалі: які три моделі авто ламаються ледь не щодня і можуть розорити власника

У кожного виробника автомобілів є моделі, які далекі від ідеалу. Купуючи їх, майбутній власник може керуватися розкрученим брендом, і не знати, що саме ці автомобілі мають багато «підводних каменів». Саме про такі моделі розповідає видання Економічні Новини.

РЕКЛАМА

BMW 3 серії E90 (2005−2013)

BMW 3 серії E90 (2005−2013) був дуже популярним як у свій час, так і зараз. Проте з цим автомобілем часто стаються неприємні сюрпризи.

Зокрема, власники цього авто кажуть, що у BMW E90 часто виникають проблеми з системою електроніки, сенсорами, датчиками ABS і ESP. Також поширеною проблемою авто є витік мастила з двигуна, несправності з прокладками головки блока циліндрів. Це проблеми, які вимагають серйозного ремонту.

Серед інших проблем зазначають, що у BMW E90 є нюанси з автоматичною трансмісією, через які виникають ривки при перемиканні передач. Часто спостерігається стукання в передньому та задньому підвісі, знос рульових тяг, гальмівних колодок тощо.

Volvo XC90 II (з 2015 року)

Це престижне авто, яке отримало надзвичайно погані відгуки від автолюбителів. Це Volvo оснащене величезною кількістю електронних систем, які час від часу виходять з ладу. Повідомляється про несправності сенсорів, проблеми з системою безпеки, мультимедіа тощо.

Іноді трапляються проблеми з двигуном та трансмісією — жахливо тече мастило, зриваються ремені, ламається селектор передач. Це потребує дороговартісного ремонту.

РЕКЛАМА

Volkswagen Touran з 2003 до 2015 року

Цей компактвен свого часу був дуже популярним в Європі. В Україні це один з найпродаваніших вживаних автомобілів. Проте у нього ціла купа проблем.

Багато Volkswagen Touran оснащені трансмісією DSG (Direct-Shift Gearbox), з якою постійно виникають проблеми. Повідомляється про витік мастила, ривки при перемиканні передач, несправності турбонаддуву, прокладок головки блоку циліндрів та системи впорскування палива.

Водії зазначають, що їм доводиться дуже часто замінювати гальмівні диски, амортизатори постійно зношуються, а ще часто ламається кондиціонер або витікає охолоджувальна рідина.

Звісно, ці проблеми можуть відрізнятися в залежності від конкретного автомобіля і його історії експлуатації. Тому дуже важливо регулярно проводити технічне обслуговування, слідкувати за станом машини та робити ремонт у випадку несправностей. А при купівлі автомобіля цих марок звернути увагу на можливу наявність подібних проблем.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, відомий юрист розповів, як чиновники розробили «схему» з драгерами, яка дозволяє штрафувати водіїв на 17 тисяч гривень.

РЕКЛАМА

172

Читайте нас у Facebook та Instagram