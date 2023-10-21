«Розвод» із драгером на державному рівні: як «непомітні» зміни в законодавстві дозволяють штрафувати водіїв на 17 тисяч грн

Як вiдомо, в Україні посилили штрафи за порушення правил дорожнього руху, зокрема, за керування автомобілем у нетверезому стані.

Так, в січні поточного року внесені зміни до Постанови КМУ № 1103 від 17.12.2008 року, якою затверджено «Порядок направлення водіїв для огляду на стан наркотичного або алкогольного сп’яніння».

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Такий крок дозволяє деяким «дільцям» купувати драгери на «Аліекспрес» й «збирати гроші», вважає адвокат Роман Смутін.

«Підступні зміни», на його думку, заховані у пункті 10 згаданого Порядку.

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Раніше він звучав так: «Огляд водія в закладі охорони здоров'я проводиться за методикою та із застосуванням приладів, дозволених для використання МОЗ».

А зараз по-іншому: «Огляд водія в закладі охорони здоров’я проводиться із застосуванням спеціальних технічних засобів (які відповідають вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність)». Тобто, про дозвіл Міністерства охорони здоров'я взагалі не згадується.

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І якщо раніше, відповідно до ч. 3 ст. 266 КУпАП, водій був не згодний з результатами освідування на місці зупинки за допомогою драгера, поліціянт був зобов’язаний доставити його для огляду до закладу охорони здоров’я.

Але тепер, коли водія привозять до лікарні, то він там з подивом бачить той самий драгер з такими ж самими похибками та з некоректною роботою.

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Справа в тому, що драгер, куплений на «Аліекспрес», може мати лише сертифікат повірки ДП «Київоблстандартметрологія», на відміну від спеціалізованого обладнання, на яке повинно видавати дозвіл на використання МОЗ.

Це важливо з тієї точки зору, що перш ніж прилад включався до реєстру МОЗ, він повинен був пройти випробування та отримати декларацію відповідності, на відміну від драгера, який не має декларації, а лише сертифікат повірки.

«Такий собі „вибір без вибору“ та узаконений спосіб для наповнення бюджету за будь-яку ціну, попри кричущі правові недоліки», — зазначає юрист.

Нагадаємо, експерти назвали дві найгірші моделі бренду Toyota за останні 10 років, які не варто купувати.

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