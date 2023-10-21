Не купуйте, щоб не жалкувати: названо дві найгірші моделі бренду Toyota за останні 10 років

Хоча Toyota має репутацію виробника надійних і якісних автомобілів, автоексперти стверджують — навіть їхні моделі можуть мати недоліки. Приєднуються до них і власники авто, які висловлють свої враження на автомобільних форумах.

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Toyota RAV4

Ця модель є однією з найбільш продаваних компактних позашляховиків у світі, але модельний ряд 2013−2018 років отримав свою порцію критики від власників. Вони й склали рейтинг недоліків, які наводить видання Автосота.

Toyota RAV4 XLE 2014

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1. Двигун і потужність. Чимало власників скаржилися на недостатню потужність базового 2,5-літрового 4-циліндрового двигуна. Хоча він і намагається забезпечити достатню потужність для автомобіля такого розміру, це призводить до млявого прискорення і неприємних відчуттів від водіння.

2. Якість інтер’єру. Якість салону та матеріалів у цьому поколінні RAV4 критикували за те, що вони здаються дешевими та менш вишуканими порівняно з конкурентами.

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3. Гучна їзда. Ізоляція дорожнього та вітрового шуму в салоні RAV4 виявилася менш ефективною, ніж очікувалося, що призвело до більш гучної їзди як на шосе, так і та нерівних дорогах.

4. Занадто простий дизайн. Багато власників вважають, що зовнішній дизайн RAV4 2013−2018 років не надихає і є менш привабливим у порівнянні з попередніми поколіннями.

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Toyota Corolla

Ця модель довго була популярною серед тих, хто шукає надійний та ефективний компактний автомобіль. Однак моделі 2014−2019 років отримали змішані відгуки через кілька недоліків, про які повідомляли власники.

Toyota Corolla 2014

1. Невисока продуктивність. Автовласники критикували продуктивність Corolla, посилаючись на її невиразне прискорення та керованість. 1,8-літровий 4-циліндровий двигун, хоча і був економічним, не славився своєю потужністю.

2. Невиразний інтер’єр. Інтер’єр Corolla цього покоління вважався базовим і нецікавим, адже запам'ятався низькоякісними матеріалами та обмеженими функціями комфорту.

3. Дорожній шум. Багато власників повідомляли про надмірний дорожній шум у салоні, що робить водіння менш приємним.

4. Застарілі технології. Зокрема, застарілими власники назвали інформаційно-розважальну систему та технологічні функції в Corolla 2014−2019 років випуску, і це викликало розчарування у технічно підкованих водіїв.

Нагадаємо також, що українці склали власний рейтинг автомобілів, які найчастіше потребують ремонту.



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