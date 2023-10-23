Передостанній понеділок місяця, 23 жовтня, буде просто перенасичений різними цікавими подіями, вважають астрологи.

Сьогодні інтуїція допоможе представникам більшості знаків зодіаку не помилитися та ухвалити правильні рішення, які обов'язково допоможуть покращити ваш матеріальний стан. Але не варто боятися звертатися за допомогою до людей, які знаходяться поряд — це допоможе впоратися з поставленою роботою за короткий час, радять фахівці.

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Овен

Зберігайте спокій, хоч би що відбувалося. Може здатися, що оточення спеціально виводить вас із рівноваги, дратують та змушують сердитися. Навіть якщо це так, ваше завдання — постаратися уникнути конфліктів. Згодом стосунки налагодяться, гармонія відновиться.

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Можливі фінансові втрати, варто бути обережнішими при укладанні угод, краще не поспішати з покупками. Не поспішайте довіряти новим знайомим, особливо якщо вони надто багато обіцяють вам чи нав'язують своє суспільство. У метеочутливих Овнів до кінця дня може погіршитись самопочуття.

Телець

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Зірки на вашому боці, можна розраховувати на успіх у різних справах. За вирішення робочих завдань ви беретеся з ентузіазмом, яким заражаєте оточення — воно із задоволенням допомагає, ділиться власними ідеями, дає добрі поради. Можливі вдалі поїздки, особливо добре вони складуться у Тельців, які вирушать у дорогу разом із близькими.

Сприятливий день для занять спортом та активного відпочинку. Ви у чудовій формі, фізичні навантаження йдуть лише на користь. У деяких представників знака з'являться нові захоплення, які зроблять їхнє життя більш насиченим та цікавим.

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Близнюки

День не позбавлений труднощів, але вам напевно вдасться їх подолати. Ви не тільки енергійні й діяльні, а й дуже винахідливі, тому знаходите оптимальне рішення навіть найтерміновіших завдань. Близнюків не стомлюють довгі поїздки і фізична робота, не дратує необхідність чекати потрібних людей або займатися нудними справами.

Що б не відбувалося навколо, представники знака зберігають спокій і доброзичливість. Вдалий день для спілкування з родичами і зміцнення сімейних зв'язків. Добре приймати гостей; якщо вони захочуть затриматися надовго, ви будете тільки раді.

Рак

Сприятливий день для спілкування. Ви отримуєте масу задоволення від зустрічей зі старими друзями, які охоче поділяться з вами цікавими ідеями або запропонують щось незвичайне. Тішать і нові знайомства; ви зустрічаєте непересічних людей і швидко завойовуєте їхню прихильність.

День добре підходить для відвідування заходів, що сприяють розширенню кругозору — семінарів, конференцій, лекцій тощо. Ви швидко засвоїте нову інформацію, і незабаром вона виявиться вам корисною. Вечір обіцяє Ракам приємні романтичні сюрпризи.

Лев

Обставини можуть складатися не найсприятливішим чином, але поставлених цілей ви все ж таки досягнете. Для цього, правда, будуть потрібні наполегливість і твердість, які можуть виявитися не до смаку оточенню: воно очікує від вас згідливості та поступливості, готовності зайнятися чужими справами.

Уникати конфліктів Левам допомагає почуття гумору; як тільки виникають розбіжності, вам вдається покласти їм кінець, а заразом підняти настрій усім навколо. Вечір підходить для невеликих покупок, зокрема незапланованих.

Діва

Не варто ставитись до того, що відбувається в цей день, занадто серйозно. Проблеми, що виникають, не такі значні, як може здатися на перший погляд, а непорозуміння, яких буде особливо багато в першій половині дня, незабаром забудуться. Перш ніж взятися за важливі справи, все обміркуйте та оцініть свої сили.

Можливо, вам буде потрібна допомога — слід заздалегідь з'ясувати, чи готові союзники підтримати вас. Дівам потрібно бути уважнішими у поїздках, особливо тим, хто планує провести багато часу за кермом. Небажано купувати транспортні засоби, складну техніку.

Терези

День краще підходить для роздумів, аніж для активних дій. Можна будувати плани на майбутнє: вам вдається мислити стратегічно, враховувати всі чинники, які здатні відіграти важливу роль. Терези легко знаходять союзників і однодумців, зустрічають людей, разом з якими незабаром зможуть взятися за реалізацію сміливих проєктів.

Можливе отримання несподіваних повідомлень, що стосуються дорогих вам людей; не виключені важливі зміни на краще в сім'ї. Друга половина дня підходить для покупок, у тому числі великих.

Скорпіон

Що б не відбувалося, не втрачайте впевненості у собі. Не все йде так, як хотілося б, і багатьом представникам знаку цей день може здатися перевіркою на міцність. Попри вплив несприятливих тенденцій, ви зможете досягти свого; простіше це зробити Скорпіонам, які воліють не діяти самостійно, а звернутися за допомогою до друзів.

Важливою є обережність у фінансових справах. Утримайтеся від участі в будь-яких аферах та авантюрах. Надії швидко розбагатіти, на жаль, будуть марними. Втім, невеликі грошові надходження можливі.

Стрілець

Чудовий плідний день, що приносить багато нових ідей та планів. Стрільці цікавляться тим, що раніше їм було байдуже, охоче беруться за справи та проєкти, від яких воліли триматися подалі. Буде можливість знайти помічників та однодумців, стосунки з ними швидко стануть теплими та довірчими.

Відповідний день для відвідування світських заходів. На них ви, швидше за все, опинитеся в центрі уваги, тому постарайтеся виглядати бездоганно. У другій половині дня буде можливість зав'язати корисні знайомства та укласти вигідні угоди.

Козоріг

День приємних зустрічей та корисних знайомств. Вам належить спілкуватися з незвичайними та цікавими людьми; вони охоче поділяться з вами життєвим досвідом, дадуть хороші поради, підкажуть, як досягти успіху. Можливий початок спільної діяльності, комерційної чи творчої.

Імовірні поїздки, зокрема незаплановані. Ви легкі на підйом, і необхідність вирушити в дорогу вас тільки тішить. Нові враження будуть приємними, багато Козорогів заразом навчаться чогось корисного або укладуть вигідні угоди.

Водолій

Чудовий день, цікавий та насичений приємними подіями. Багато з того, що відбувається, вас радує, а з усього іншого ви зможете отримати користь. Гострим буде ділове чуття представників знаку, Водолії роблять вдалі покупки, укладають вигідні угоди. Корисним буде спілкування у неформальній обстановці з колегами та діловими партнерами.

Добре складаються ділові подорожі. День підходить для контактів із представниками державних організацій, оформлення документів. Вечір порадує подарунками та грошовими надходженнями.

Риби

День буде насиченим, сповненим цікавих справ та дивовижних подій. Однак перевтоми можна не побоюватися — ви сповнені енергії та завжди готові до нових подвигів. Легко зав'язуються знайомства, можуть розпочатися якісь незвичайні стосунки, які відіграють важливу роль у вашому житті.

З'являються нові плани. Зараз є час все як слід обміркувати, зважити всі за і проти, вирішити, хто буде вашим союзником і помічником. Високим є творчий потенціал, деякі Риби виявлять у себе таланти, про які раніше не здогадувалися.

Також варто пам'ятати, що за Східним гороскопом, 23 жовтня — день Тигренят-Акробатів.

Жителі багатьох азіатських країн люблять спостерігати за тим, як маленькі тигренята вилазять одне на одного, роблять різні смішні трюки або плигають з «тарзанок» у воду, тому вирішили дати дню неофіційну назву, присвячену маленьким тигрятам.

В цілому ж тигр наділений приязно, завжди прагне до незалежності і ніколи не схильний до підкорення. Він радо співпрацює з людьми, яких вважає важливими для себе.

«У взаємостосунках сьогодні важливо бути обережними. Не вимагайте від партнера більше, ніж ви готові вкласти у взаємини, оскільки це може призвести до враження, що ви хочете багато, але надаєте мало», — радять знавці Східної астрології.

Про те, кому зі знаків зодіаку в наступному році вдасться придбати власне житло, читайте в гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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