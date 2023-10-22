Фінансовий гороскоп на тиждень: кого з 23 по 29 жовтня чекає прибуток і збільшення доходів
Фінанси відіграють важливу роль у житті кожної людини, і дуже добре, коли вони надходять у достатній кількості, констатують астрологи.
В той же час варто заздалегідь знати, що готує гороскоп для представників різних знаків Зодіаку на новому тижні, і намагатись максимально дотримуватись розумних порад, пише сайт ТСН.
Овен
Зірки не радять легковажити і розслаблятися у вирішенні будь-яких, але особливо — фінансових питань: занадто велика ймовірність припуститися помилки, яка дорого коштуватиме.
Телець
Від будь-яких фінансових операцій цього тижня варто відмовитися: навіть маючи незначний масштаб, вони, найімовірніше, виявляться невдалими, а, отже, призведуть до набагато більших втрат.
Близнюки
Потрібно розчистити шлях, яким «течуть» гроші. Тобто вам належить навести лад у справах, документах і, особливо, вдома, адже зайвий мотлох заважає рухатися грошовій енергії.
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Рак
Отримавши прохання про фінансову допомогу від когось із оточення, не варто поспішати: необхідно все добре обдумати і зважити, інакше можна втратити свої заощадження без надії їх повернути.
Лев
Час сприятливий для серйозних життєвих змін, пов'язаних із нерухомістю: так, можна ставати до ремонту і навіть будівництва заміського будинку — всі починання будуть успішними.
Діва
Тим, хто давно збирався поговорити з начальством про підвищення заробітної плати, не варто гаяти часу: нинішній тиждень максимально сприятливий для цієї мети.
Терези
Вдалий час для того, щоб змінити роботу, яка не приносить задоволення — ні морального, ні матеріального: представники знака зможуть проаналізувати ситуацію та зрозуміти, що вибрати натомість.
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Скорпіон
Можна — і навіть потрібно — починати власну справу, бажано спільно з партнером, якому довіряють представники знака: таким чином буде легше та простіше подолати ймовірні у таких випадках перешкоди.
Стрілець
Будь-яке придбання, зроблене в цей час, виявиться вдалим — особливо це стосується великих закупів, які прослужать представникам вірою та правдою протягом довгих років.
Козоріг
Тиждень сприятливий для будь-яких фінансових операцій — можна навіть давати гроші в борг: з їхнім поверненням не виникне жодних проблем, до того ж можна розраховувати на пристойні відсотки.
Водолій
Перш ніж розпочинати реалізацію важливого проєкту, на який представники знака покладають великі фінансові надії, необхідно ретельно зважити сили: прикро зупинитися на півдорозі.
Риби
Потрібно остерігатися шахраїв, які розраховують на фінанси представників знака: особливо це стосується шлюбних аферистів, яким вони через властиву їм романтичність легко можуть повірити.
Нагадаємо, напередодні було названо 5 знаків зодіаку, на яких до кінця року чекають великі зміни.