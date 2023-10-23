Дозволять легко зекономити: названо ТОП-9 моделей найбільш економних седанів в Україні

Седан — триоб'ємний кузов легкового автомобіля з двома або трьома рядами сидінь, чотирма дверима і багажником, який відокремлений від пасажирського салону. Тобто, така машина задумана як зручна, практична і при цьому економна з точки зору споживання палива.

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Видання Avtosota склало огляд найбільш економічним бензинових седанів, які продаються в салонах українських офіційних дилерів, причому без урахування їхньої вартості.



Для зручності всі автомобілі були розбиті на три номінації по три автомобілі в кожній: авто з об’ємом двигуна від 1.0 до 1.6 літра, машини з об’ємом двигуна від 1.8 до 2.5 літра, моделі з агрегатами від 2.5 до 4.0 літра.

Авто з об’ємом двигуна 1.0 — 1.6 літра

Через те, що в Україні кількість моделей у кузові седан значно перевищує машини в інших кузовних модифікаціях, претендентів на перемогу у першій номінації було чимало. Проте трійка лідерів визначилася, причому, що цікаво, весь п’єдестал пошани економічності зайняли моделі азіатських брендів.

Toyota Corolla

Світовий бестселер у класі компактних седанів підтвердив своє реноме практичного автомобіля та у питанні економії палива. Йому вдалося випередити конкурентів рейтингу завдяки бензиновому двигуну об’ємом 1.33 літри, який агрегатується з шестиступеневою механічною коробкою передач. У міському режимі цей двигун витрачає 7.3 л/100 км, а в змішаному — 5.8 л/100 км. За цей автомобіль у базовій комплектації покупцю доведеться заплатити 18 950 доларів.

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Geely CK та Daewoo Nexia

Другу сходинку п’єдесталу займають одразу дві моделі — китайська та корейська. Представниця автопрому Піднебесної оснащується 1.5 літровим агрегатом, який працює в парі з п’ятишвидкісною МКПП. Корейсько-узбецька модель має схожу за обсягом силову установку і також оснащується п’ятиступінчатою «механікою». Обидва автомобілі, згідно з паспортними даними, мають аналогічні характеристики витрати палива в міському і комбінованому циклі — 7.5 л/100 км і 7 ​​л/100 км відповідно. А ось у ціні китайський автомобіль виграє у свого конкурента. За його базову комплектацію просять 6860 доларів, тоді як за корейсько-узбецький — 8737 доларів.

Kia Rio та Hyundai Accent

Ця корейська пара стала володарем символічної бронзи першої номінації. Обидва автомобілі оснащуються силовою установкою об’ємом 1.4 літри, яка агрегатується з п’ятиступінчатою механічною КПП. І дані про витрату палива вони схожі: 7.6 л/100 км у місті, і 5.9 л/100 км у змішаному циклі. Тільки ось Rio у базовій комплектації обійдеться покупцеві в 14 800 доларів, а за Accent у тій же базі доведеться викласти 15 480 доларів.

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Авто з об’ємом двигуна 1.8 — 2.5 літра

У цій номінації претендентів на звання найекономічнішого автомобіля теж чимало. Про жорсткість конкуренції свідчить той факт, що різниця у показниках витрати палива між переможцем та володарем другого місця становить лише 100 грамів.

BMW 3 Series

Представник мюнхенської марки посів почесне перше місце у цій номінації. Його перемога особливо примітна, що на відміну від власника «срібла», він оснащується більш об’ємним мотором та ще й разом з турбонаддувом — 2.0 літра, який агрегатується з шестишвидкісною механічною КПП. У міському циклі цей двигун витрачає 8.2 л/100 км, а комбінованому — 6.3 л/100 км. Досягти таких показників мюнхенцям вдалося внаслідок застосування інноваційних технологій. Вартість авто становить 39498 доларів.

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Hyundai Elantra

Провівши нещодавно глибокий рестайлінг цієї моделі та модернізацію її силових установок, корейський автовиробник зміг запропонувати українським покупцям не лише красивий зовні, а й дуже ефективний з погляду економії палива автомобіль. Срібний призер номінації оснащується двигуном об’ємом 1.8 літра, який працює в парі з шестиступеневою механічною трансмісією. У міському режимі машина «їсть» 8.3 л/100 км, а в комбінованому — 6.6 л/100 км. Купити це авто можна за 21825 доларів.

Toyota Avensis

Володар символічної бронзи у цій номінації також був нещодавно оновлений, у тому числі й у технічному плані. Примітно, що японцям вдалося досягти від 1.8 літрового агрегату прийнятної економічності при роботі як з шестиступінчатою «механікою», так і з безступінчатим варіатором. У міському режимі й з тією, і з іншою трансмісією двигун витрачає 8.6 л/100 км. А ось у комбінованому режимі краще МКПП — 6.5 л/100 км проти 6.6 л/100 км у версії з варіатором. Вартість авто з механічною трансмісією в базовій комплектації — 27 950, а з безступінчастою — 30 300 доларів.

Авто з об’ємом двигуна 2.5 — 4.0 літра

У «надважкої» номінації рейтингу претендентів на перемогу значно менше, ніж у перших двох. Адже седани із зазначеним об’ємом двигунів спочатку розраховані на споживання чималої кількості палива. Але і серед них нам вдалося знайти найекономічніші екземпляри, причому всі вони виявилися представниками однієї країни.

Mercedes-Benz E-Class

Мерседес є найяскравішим представником автомобілів бізнес-класу не тільки в плані надійності, а й, як виявилося, ефективності споживання палива. Хто знає, вдалося б представнику Mercedes перемогти, якби не технологія BlueEfficiency, якою оснащується 3.5 літровий двигун цього автомобіля. Він працює в парі із семиступінчастим «автоматом». У результаті, у міському режимі він споживає 9.5 л/100 км, а змішаному — 7 л/100 км. За цей автомобіль покупцю доведеться заплатити 68348 доларів.

Audi A6

Цей представник німецького автопрому зайняв друге місце в даній номінації завдяки застосуванню інженерами найпрогресивніших технологій при виготовленні двигунів. Модель-переможниця оснащена 2.8 літровим агрегатом, що працює у парі з безступеневою трансмісією Multitronic. У міському режимі цей двигун споживає 9.6 л/100 км, а змішаному — 7.4 л/100 км. Щоправда, за право володіти таким автомобілем покупцю доведеться викласти 51 393 долари.

BMW 5 Series

Третє місце у цій категорії взяв ще один «німець». Розкішний седан з Мюнхена оснащений 3.0 літровим двигуном, який агрегатується із восьмиступінчастою автоматичною КПП. При їзді містом він витрачає 10.8 л/100 км, а комбінованому режимі — 8.1 л/100 км. Ціна на цю модель складає 74 290 доларів.

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