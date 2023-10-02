Поза конкуренцією: автоексперти назвали п'ять найкращих компактних седанів 2024 року

Автоексперти, які раніше назвали кросовери з дизельними двигунами, які можуть працювати «вічно», розповіли про найкращі компактні седани 2024 року.

Компактні седани мають високий попит на ринку з низки причин, прямо пов’язаних з їх перевагами. Вони дешевші за середньорозмірні моделі, зручні для їзди в міських умовах, мають гарну паливну ефективність, недорогі в обслуговуванні, пише ТвояМАШИНА.

Експерти порталу Study Finds вирішили розібратися, які моделі компактних седанів у 2024 році матимуть найбільшу популярність. Вони вивчили наявні на ринку пропозиції та виділили 5 автомобілів, які виділяються на загальному тлі. При складанні списку оглядачі враховували такі якості як дизайн, економічність та технологічність моделі.

Виглядає топ-5 так:

Honda Civic

Hyundai Elantra

Toyota Corolla

Mazda 3

Kia Forte.

Як писали «ФАКТИ», раніше водії назвали надійні вживані авто, а експерти авторинку склали ТОП-6 ненадійних бензинових автомобілів з пробігом.

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