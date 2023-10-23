Леді Гага запалила з Міком Джаггером: яскраві фото та відео

У Нью-Йорку пройшла приватна вечірка, яку влаштували члени легендарного рок-гурту The Rolling Stones. Мік Джаггер, Кіт Річардс і Рон Вуд представили в нічному клубі Racket свій новий альбом (перший за останні 18 років). Для приблизно сотні гостей знамениті музиканти виконали півдюжини пісень.

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І це було, як стверджують місцеві ЗМІ, справжнє свято рок-н-ролу. Атмосфера в клубі панувала непередавана. Джаггер і компанія запалили по-справжньому. А допомогла їм, що стало приємним сюрпризом для гостей, Леді Гага.

На сцені учасники гурту The Rolling Stones та Леді Гага

На початку вечірки 80-річний Джаггер із гумором заявив: «Ми так сумували за релізами, що нам довелося повернутися і записати ще один альбом».

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До речі, критики в захваті від Hackney Diamonds. Багато хто вважає, що один із найкращих студійних рок-альбомів XXI століття.

Деніел Крейг

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The Rolling Stones запросили брати участь у його записі багатьох знаменитих музикантів, зокрема сера Пола Маккартні, Стіві Вандера, сера Елтона Джона.

Каміла Морроне

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Леді Гага також записала з легендарним гуртом одну пісню — Sweet Sounds of Heaven. Цей блюз нагадує про ранній період творчості The Rolling Stones.

Леді Гага

Під час виступу на сцені Racket Леді Ґаґа та Мік Джаґґер імітували улюблені танцювальні рухи одне одного. Вийшла своєрідна музична дуель, яка привела публіку в дикий захват. Поп-зірка була в мерехтливому червоно-чорному комбінезоні з одним рукавом, Джаггер був одягнений у чорну сорочку, яка традиційно обтягувала.

Тревор Ноа і Кріс Рок

Серед тих, хто танцював у цей незабутній вечір під музику The Rolling Stones, були Деніел Крейг і його дружина Рейчал Вайс, колишня супермодель Крісті Терлінгтон, колишня дружина Біллі Джоела Крісті Брінклі, модель і акторка, колишня подруга Леонардо Ді Капріо Каміла Морроне, популярні американські актори Кріс Рок і Тревор Ноа, знаменитий рок-музикант Елвіс Костелло і його дружина, співачка Дайана Кролл, а також інші знаменитості.

Елвіс Костелло і Дайана Кролл

Раніше повідомлялося, що Пол Маккартні використав штучний інтелект для відтворення голосу Джона Леннона.

На фото в заголовку Мік Джаггер і Леді Гага

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