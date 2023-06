Остання пісня The Beatles: Пол Маккартні використав штучний інтелект для відтворення голосу Джона Леннона

Легендарний Пол Маккартні, з яким Rolling Stones записали новий альбом, викликав захват у численної армії шанувальників творчості The Beatles, заявивши, що йому вдалося за допомогою штучного інтелекту створити «останню пісню» гурту. Сер Пол був цього тижня гостем радіопрограми BBC Today. Він пообіцяв, що пісню буде представлено публіці цього року.

«Ми щойно закінчили її. Вона буде випущена цього року», — сказав Маккартні.

Він розповів, що використовував старий демозапис із голосом Джона Леннона. За допомогою штучного інтелекту голос вдалося витягти, очистити від сторонніх шумів і отримати в результаті матеріал, з яким можна нормально працювати далі.

Маккартні не став уточнювати назву пісні. У соцмережах одразу ж почалася дискусія з цього приводу. Багато шанувальників The Beatles упевнені, що йдеться про незакінчену композицію Леннона Now And Then («Тоді і зараз»).

Джон записав на звичайному бумбоксі (тип переносного аудіоцентра) кілька музичних начерків незадовго до своєї загибелі. Касета з підписом «Для Пола» зберігалася у Йоко Оно.

1995 року Пол Маккартні, Джордж Гаррісон і Рінго Старр вирішили випустити збірку Anthology. Вони зайнялися перевипуском старих пісень, щоб охопити всю творчість гурту. Допомагав їм відомий музикант і продюсер Джефф Лінн, лідер групи ELO.

Маккартні повідомив про проєкт Йоко Оно. І тоді вдова Леннона передала Полу стару касету.

У 1995 і 1996 роках було випущено дві пісні — Free As A Bird («Вільний, як птах») і Real Love («Справжня любов»). Вони стали першим новим релізом The Beatles за 25 років.

А ось композицію Now And Then тоді закінчити і записати не вдалося. Якість запису на касеті була жахливою. Крім того, там був тільки один куплет. Пізніше Маккартні стверджував, що продовжувати роботу над цією піснею відмовилися Гаррісон і Лінн.

2021 року відомий режисер Пітер Джексон випустив документальний мінісеріал Get Back про творчість The Beatles. Під час роботи над ним фахівець із монтажу діалогів Еміль де ла Рей навчав комп'ютери розпізнавати голоси учасників гурту й відокремлювати їх від фонових шумів і музичних інструментів для отримання чистого звуку.

Ця технологія зацікавила Маккартні. Використовуючи її, сер Пол у недавньому турне «заспівав дуетом» із Джоном Ленноном, використовуючи голос покійного. Скоро має вийти в оновленому вигляді альбом Revolver. Маккартні перезаписав його, надавши знаменитим пісням об'ємного звучання за допомогою тієї самої технології.

І ось тепер він розповів, що «останню пісню» The Beatles йому допоміг завершити Пітер Джексон. Вони використовували штучний інтелект для отримання чистого голосу Леннона.

«У нас був голос Джона і піаніно, і Пітер зміг розділити їх за допомогою штучного інтелекту. Вони кажуть комп'ютеру: «Це голос, це гітара. Прибери гітару», — розповів сер Пол.

При цьому він зізнався, що інші застосування штучного інтелекту викликають у нього серйозне занепокоєння.

Раніше «ФАКТИ» писали, що творець нейромережі заявив про небезпеку штучного інтелекту і звільнився з Google: «Уявіть, як його може використовувати путін».

