СБУ спіймала російського агента, «зв'язковим» якого був кремлівський пропагандист Татарський (фото)

СБУ викрила на Дніпропетровщині зрадника, який працював на кремлівського «воєнкора» Татарського, вбитого в росії навесні цього року — пропагандиста підірвали у Санкт-Петербурзі.

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Контррозвідка Служби безпеки України провела багатоетапну спецоперацію, у результаті якої був затриманий агента головного управління генштабу зс рф (відомого як гру), який збирав розвіддані про переміщення Сил оборони у напрямках східного та південного фронтів.

«З листопада 2022 року по квітень 2023 року всю отриману інформацію фігурант дистанційно надсилав своєму „зв'язковому“ — російському „воєнкору“ Владлену Татарському. У подальшому кремлівський пропагандист передавав її представникам воєнної розвідки рф. Після ліквідації ворожого блогера агент намагався „залягти на дно“ і таким чином уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ все одно вийшли на ворожого поплічника, встановили його місцезнаходження і затримали», — йдеться у повідомленні.

Агентом виявився мешканець одного із міст поблизу Дніпра — двічи засуджений за крадіжки, незаконне заволодіння транспортними засобами, хуліганство та нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

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Татарський дистанційно завербував його восени 2022 року і запропонував співпрацю на користь рф. У поле зору ворожого блогера зрадник потрапив через власні антиукраїнські коментарі, які публікував на одному з прокремлівських телеграм-каналів, пов’язаних з російським гру.

«Для збору розвідданих фігурант регулярно об’їжджав околиці Дніпра та приховано фіксував маршрути руху підрозділів ЗСУ. Після кожного „сеансу“ зв’язку з агресором він ретельно видаляв усі відправлені повідомлення. Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь окупантів», — зазначили в СБУ.

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Фото СБУ

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, йому загрожує довічне ув’язнення.

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Раніше українська спецслужба викрила в Одесі зрадника, який під прикриттям «волонтерства» шпигував на користь росії.

Фото СБУ

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