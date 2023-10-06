Впіймали на живця: СБУ знешкодила агента ФСБ, заманивши його на територію України (фото)

В Україні триває боротьба з колаборантами. Служба безпеки України через свою співробітницю виманила в Україну агента фсб і затримала його. Про це повідомляє Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

«СБУ затримала агента фсб, який намагався з Придністров’я вербувати мешканців Одеської області, у тому числі правоохоронців. Цим агентом виявився громадянин України Олександр Суханов, який на початку 90х виїхав у Молдову. Він служив у загоні спецпризначення „Едельвейс“ мвс росії, брав участь у військових кампаніях на території Дагестану та Чечні, був активним учасником „Антимайдану“. Щоб вивести агента на територію України, СБУ ввела в його поле зору свою співробітницю, яка „погодилась“ на співпрацю з рф. Агент приїхав на Одещину, щоб особисто завербувати „кандидатку“. Тут Служба його і хлопнула. Тепер йому світить довічне увʼязнення», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», днями на Харківщині спіймали рецидивіста, який служив росіянам.

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