Смертельна ДТП під Рівним: поліцейська на смерть збила жінку на переході
У місті Здолбунів Рівненської області правоохоронниця скоїла смертельне ДТП.
Аварія трапилась 21 жовтня 2023 року близько 19:40. За кермом авто була поліцейська, вона здійснила наїзд на 58-річну жінку, яка переходила нерегульований пішохідний перехід.
Після аварії потерпіла була госпіталізована до лікарні, проте лікарям не вдалося її врятувати.
За результатами огляду лікарями водійка була твереза.
«Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України)», — йдеться у повідомленні ДБР.
Нагадаємо, в ніч на 22 жовтня в Києві водій автомобіля Honda на смерть збив військового на блокпосту на в'їзді в столицю.
Водієм виявився 45-річний приватний адвокат, фахівець в області кримінального права.517