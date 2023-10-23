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Події

Смертельна ДТП під Рівним: поліцейська на смерть збила жінку на переході

13:46 23 жовтня 2023
авто

У місті Здолбунів Рівненської області правоохоронниця скоїла смертельне ДТП.

Аварія трапилась 21 жовтня 2023 року близько 19:40. За кермом авто була поліцейська, вона здійснила наїзд на 58-річну жінку, яка переходила нерегульований пішохідний перехід.

Після аварії потерпіла була госпіталізована до лікарні, проте лікарям не вдалося її врятувати.

За результатами огляду лікарями водійка була твереза.

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«Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України)», — йдеться у повідомленні ДБР.

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Нагадаємо, в ніч на 22 жовтня в Києві водій автомобіля Honda на смерть збив військового на блокпосту на в'їзді в столицю.

Водієм виявився 45-річний приватний адвокат, фахівець в області кримінального права.

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