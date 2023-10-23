Нічим не гірше за чоловіка: Вікторія Бекхем планує випустити власний документальний фільм

Після успіху документального серіалу Netflix про кар'єру футболіста Девіда Бекхема, його дружина Вікторія Бекхем теж вирішила випустити власний фільм, присвячений своїй модній імперії.

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Про це пише The Sun.



Джерело видання повідомило, що Вікторія веде переговори про те, щоб знятися у документальному фільмі та показати свій шлях від учасниці поп-групи Spice Girls до модного магната — і все це при тому, що вона виховує чотирьох дітей та є членом однієї з найзнаменитіших сімей Великобританії.

Керівництво Netflix зацікавлене у створенні фільму про Вікторію після успіху чотирисерійного документального шоу «Бекхем», що вийшло на екрани 4 жовтня і вже другий тиждень займає перше місце у світовому чарті Netflix.

Глядачі серіалу відзначили відвертий гумор та розум дружини футболіста.

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«Це буде документальний фільм про стрімкий зліт Вікторії у світі моди, про те, як вона з нуля створила фешн-імперію краси. Основну увагу буде приділено бізнес-бренду жінки, але при цьому буде детально розказано про те, як їй довелося долати нарікання після розпаду» Spice Girls і кидати виклик хейтерам. Звичайно ж, будуть показані й елементи особистого життя, але Девід та її друзі-знаменитості будуть на другому плані", — розповіло джерело.

Також чоловік додав, навіть через 24 роки шлюбу Девід та Вікторія довели, що є однією з найцікавіших пар серед знаменитостей, «тому є надія, що серіал, присвячений головній леді, буде не менш успішним».

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Нагадаємо, нещодавно стало відомо про скандал, в який потрапило подружжя Бекхемів. Йдеться про відомого голлівудського актора Тома Круза, який вважає, що Бекхеми «використали» його для того, щоб влитися в американську «тусовку», й зараз не бажає підтримувати з ними жодних стосунків.

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