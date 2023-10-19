Відносини розбила сайентологія: стало відомо, чому Том Круз дуже злий на Девіда та Вікторію Бекхемів

Переїхавши до США, Девід та Вікторія Бекхем почали товаришувати не тільки з принцом Гаррі та його дружиною Меган Маркл, а й з відомими голлівудським актором Томом Крузом.

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І якщо з колишніми членами королівської сім'ї Девід та Вікторія розірвали відносини через їхнє не зовсім адекватне відношення, то у випадку з Томом все навпаки — відомий актор вважає, що це Бекхеми його «використали» для того, щоб влитися у місцеву «тусовку» у 2007 році, пишуть британські ЗМІ.

Журналісти відзначають, що Бекхеми переїхали до США, щоби футболіст грав у команді LA Galaxy, Том Круз вирішив підтримати пару з Лондона — у Вікторії та Девіда на той момент не було знайомих у Лос-Анджелесі — і влаштував грандіозну вечірку на їхню честь у своєму будинку. На неї він запросив усіх голлівудських зірок. Після вечірки Вікторія з Девідом і Том Круз із тодішньою дружиною Кеті Холмс стали дружити сім'ями.

«Том робив для них все, коли вони тільки переїхали до Лос-Анджелеса. Він практично дав їм ключі від міста. Він влаштував для них вечірку, щоб познайомити з усіма важливими людьми, а як тільки вони утвердилися, вони його покинули!» — повідомляє джерело журналістів.

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Судьбоносна вечірка

Через кілька років тісної дружби знаменитості почали віддалятися один від одного. На думку інсайдера, причиною стало давнє захоплення Тома саєнтологією, до якої він нібито намагався залучити Бекхемів. За словами пари, Том «не приймав відмов», намагаючись переконати Девіда та Вікторію приєднатися до церкви. Коли подружжя відчуло сильний тиск, зрозуміли, що у них «немає іншого вибору, як відсторонитися».

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За словами інсайдера, Круз вважає себе «використаним» і досі не може вибачити колишніх друзів.

«Він все ще злий і не має наміру більше з ними дружити. Девід і Вікторія деякий час тому намагалися налагодити стосунки, але Том їх проігнорував, тому цілком логічно, що вони його нікуди не запрошували. Том вважає, що вони повинні були постаратися краще», — пише видання.

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Нагадаємо, що 4 жовтня на Netflix вийшов документальний серіал «Бекхем» про життя та кар'єру Девіда Бекхема. Після прем'єри стало відомо, що під час виступів футболіста в Іспанії у нього була коханка, яка ледь не розбила його зразкову сім'ю.

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