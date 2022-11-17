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Зеленський призначив нових начальників Управління СБУ у трьох областях

18:55 17 листопада 2022
указ

У Тернопільській, Кіровоградській та Житомирській областях було призначено нових начальників Управління Служби безпеки України.

Про це повідомляється на офіційному сайті президента Володимира Зеленського.

Згідно з документами, на Тернопільщині новим начальником Управління СБУ став Василь Дем'янчук.

При цьому відповідну посаду на Кіровоградщині обійняв Сергій Кононенко.

У Житомирській області на посаду начальника Управління СБУ було призначено Володимира Компаніченка.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зеленський призначив нових керівників СБУ у Чернігівській та Херсонській областях.

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