Зеленський призначив нових начальників Управління СБУ у трьох областях

У Тернопільській, Кіровоградській та Житомирській областях було призначено нових начальників Управління Служби безпеки України.



Про це повідомляється на офіційному сайті президента Володимира Зеленського.



Згідно з документами, на Тернопільщині новим начальником Управління СБУ став Василь Дем'янчук.



При цьому відповідну посаду на Кіровоградщині обійняв Сергій Кононенко.



У Житомирській області на посаду начальника Управління СБУ було призначено Володимира Компаніченка.



Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зеленський призначив нових керівників СБУ у Чернігівській та Херсонській областях.

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