Зеленський призначив нових начальників Управління СБУ у трьох областях
У Тернопільській, Кіровоградській та Житомирській областях було призначено нових начальників Управління Служби безпеки України.
Про це повідомляється на офіційному сайті президента Володимира Зеленського.
Згідно з документами, на Тернопільщині новим начальником Управління СБУ став Василь Дем'янчук.
При цьому відповідну посаду на Кіровоградщині обійняв Сергій Кононенко.
У Житомирській області на посаду начальника Управління СБУ було призначено Володимира Компаніченка.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зеленський призначив нових керівників СБУ у Чернігівській та Херсонській областях.
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