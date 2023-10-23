До Кам’янського завітала Бонні Керрол — засновниця та президентка міжнародної організації TAPS

23 жовтня до міста Кам’янське Дніпропетровської області завітала американка Бонні Керрол — засновниця та президентка організації TAPS (США). Мета цієї організації — підтримувати людей, які втратили рідних-військових. Також там надають психологічну допомогу для сімей загиблих героїв, забезпечують медичні, гуманітарні та військові потреби ЗСУ, ТРО, НГУ, СБУ та Нацполіції, а також працюють із вимушеними переселенцями.

РЕКЛАМА

Під час візиту Андрій Білоусов та Бонні Керрол поклали квіти до меморіалу загиблим на Майдані Героїв. Спільно з головою ГО «Родини загиблих Героїв Захисників України м. Кам’янське» Олександром Самойловичем відвідали хаб організації та поспілкувалися із родичами загиблих на війні кам’янчан. Вшанували полеглих воїнів на військовому кладовищі.

Також відвідали Ліцей № 37, в якому створена Стіна Пам’яті на честь загиблого кам’янчанина Максима Самойловича.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Учасники зустрічі домовилися про подальшу взаємодію в майбутньому та про підписання меморандуму щодо спільної роботи на користь громади.

РЕКЛАМА

«Дякую нашим американським партнерам за підтримку та особисто Бонні Керрол за візит. Все буде Україна!» — зазначив Андрій Білоусов.

91

Читайте нас у Facebook та Instagram