Помер найстаріший собака у світі: Бобі був 31 рік

Представники Книги рекордів Гіннесса повідомили про смерть найстарішого собаки у світі. Бобі помер у віці 31 року у Португалії.

Якщо бути абсолютно точними, чистокровний Рафейру Алентежано на прізвисько Бобі прожив 31 рік і 165 днів. Пес побив рекорд, який тримався з 1939 року і належав австралійському пастушому собаці, який прожив 29 років і п'ять місяців.

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Бобі було оголошено рекордсменом у лютому цього року. Все своє життя він провів у селі у центральній частині Португалії.

«Попри те, що Бобі пережив усіх собак в історії, його 11 тисяч 478 днів на землі не можна назвати достатнім терміном для тих, хто його любив», — заявила ветеринарка Карен Беккер, яка першою оголосила про смерть собаки в соціальних мережах. «Дякую, Бобі», — додала вона.

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Представники породи Бобі, яку традиційно використовували як вівчарок, зазвичай живуть від 12 до 14 років.

Власник рекордсмена Леонель Кошта пояснив довголіття свого собаки низкою факторів, зокрема тим, що Бобі жив у сільській місцевості, ніколи не сидів на ланцюзі чи на повідці та завжди їв «людську їжу».

Бобі ніколи не сидів на ланцюгу і завжди їв людську їжу

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У родині Кошти завжди було багато тварин і мало грошей, тому його батько, затятий мисливець, зазвичай топив новонароджених цуценят, а не залишав їх собі. Але Бобі виявився розумним цуценям. Він сховався серед купи дров. Кошта і його брати та сестри знайшли його за кілька днів і тримали все в секреті, поки щеня не розплющило очі.

«Ми знали, що, коли він розплющить очі, мої батьки не зможуть його поховати», — сказав Кошта агентству Reuters.

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До смерті Бобі любив прогулянки, але став менш енергійним. Його шерсть порідшала, зір погіршився, і йому треба було більше відпочивати, аніж раніше.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про собаку — улюбленця президента США Джо Байдена та його дружини. Німецьку вівчарку на прізвисько Командер довелося виселити з Білого дому за погану поведінку.

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