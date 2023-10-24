Поведінка Дженніфер Лопес пов’язана з намаганням «справити враження» на Бена Аффлека

У стосунках Дженніфер Лопес та Бена Аффлека щось не ладиться, починаючи з повідомлень про ворожнечу між ними та його колишньою дружиною Дженніфер Гарнер і закінчуючи їхніми численними походами до Макдональдсу (незважаючи на те, що Лопес — відомий фанатик здорового харчування). А експертка з мови тіла Джуді Джеймс стверджує, що ці останні витівки в Макдональдсі пов'язані з тим, що Лопес намагається «вразити» Аффлека.

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У розмові з виданням Mirror вона заявила, що вигляд Лопес і витівки для папараці (наприклад, відвертання від камери) дуже не схожі на її звичний публічний образ, і все це для того, щоб справити враження на чоловіка.

«Зазвичай Бен похмуро дивиться на папараці, але, здається, Дженніфер вловила або скопіювала його настрій, можливо, в спробі справити на нього враження, показавши, що він не єдиний у шлюбі, хто може виглядати як непокірний підліток», — зазначила вона.

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Вона також додала, що фото з середнім пальцем було розрахованим кроком. «Якби мова її тіла вказувала на справжній гнів, сигнал пальцем міг би виглядати як миттєва помилка, пов'язана з втратою самовладання, — сказала вона. — Але вираз її обличчя, з трохи кривою посмішкою, виглядає досить спокійним, натякаючи на те, що грубий сигнал був навмисним і, можливо, є частиною її звичайного репертуару».

Нагадаємо, Лопес і Аффлек були разом з 2002 по 2004 рік. Через кілька років вони розірвали заручини. Але у 2021 році вони знову закрутили свій роман, а через рік зв'язали себе узами шлюбу.

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