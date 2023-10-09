Знову криза: Джей Ло хоче врятувати шлюб

Після півтора роки шлюбу гламурне подружжя Дженніфер Лопес і Бена Аффлека знову переживає кризу. Дві суперзірки хочуть зробити все можливе у своїй другій спробі кохання. Вона занадто багато пиляє і її дратує його нікотинова залежність. Він ненавидить постійні публічні виступи. Ситуація непроста, так стверджують близькі знайомі з кола «Бенніфер», як називають Лопес і Аффлека шанувальники і ЗМІ, повідомляють німецькій газеті Bild.

Згідно з повідомленням, співачка та акторка тягне чоловіка на сімейну терапію, яку він вважає марною тратою часу і грошей. До такого кроку її підштовхнули неодноразові сварки на публіці, йдеться у повідомленні. Особливо запам'яталася одна дискусія між Аффлеком і Джей Ло під час церемонії вручення премії «Греммі» у 2023 році: гламурна пара думала, що знаходиться далеко від камер, коли ведучий Тревор Ноа сів поруч з ними, і всі погляди були прикуті до бурхливої дискусії пари. Аффлек, як він пізніше пояснив, не хотів, щоб його знімали, поки його дружина була в центрі уваги, але Лопес дорікнула йому: «Ти залишайся тут, чорт забирай! Це справа чоловіка і дружини».

Схожа ситуація сталася кількома місяцями пізніше на червоній доріжці прем'єри фільму «Мати», де знялась Джей Ло. Аффлек не хотів більше фотографуватися, дружині довелося вмовляти його залишитися.

Тож, схоже, життя в центрі уваги знову ставить під загрозу стосунки пари.

Коли співачка оприлюднила в Instagram, що вони знову разом у 2021 році, це стало для всіх шоком.

«Ми хочемо захистити те, що ми знову знайшли. Ми знаємо, що має бути баланс між тим, чим ми ділимося, і тим, чим не ділимося», — сказала Лопес в інтерв'ю журналу Rolling Stone у лютому 2022 року.

Через 20 років після першої спроби Дженніфер Лопес і Бен Аффлек таки пішли під вінець, давши собі другий шанс — але примари минулого все ще продовжують їх наздоганяти.

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