Засліплені жагою помсти за те, що наша країна не дала завоювати себе «за три дні», російські еліти постійно виношують плани ударів по Україні не тільки ядеркою, а й іншим жахливим озброєнням.

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Так, виданню Bild стало відомо про те, що ексглава Роскосмосу дмитро рогозін пропонував вдарити по одному з великих міст України космічною ракетою. Своїми мареннями він поділився з гендиректором ракетно-космічного центру «Прогрес» Дмитром Барановим.

Видання зазначає, що з початку січня 2023 року вони обговорювали технічні деталі організації удару по великому місту України за допомогою ракети-носія, яку використовують для польотів у космос. Чиновники вирішили, що найоптимальніше запустити її із космодрому у Плесецьку з вибухівкою на борту.

За словами Баранова, «головна проблема» в тому, що через надзвуковий вхід в атмосферу існуючі важкі фугасні авіабомби або керовані боєголовки будуть перегріватися при швидкості 6 км/сек. Рогозін пообіцяв порадитися з конструктором Юрієм Соломоновим. За кілька днів той знайшов рішення.

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Ще один ризик, який обговорювали Рогозін і Баранов, — те, що частини ракети можуть впасти на територію рф. Їх також турбувало, що похибка при ударі може становити від 50 до 100 км.

Рогозін запитав Баранова, скільки часу знадобиться на підготовку операції. Той відповів, що близько шести місяців. Ексглава Роскосмосу зазначив, що передасть диктатору володимиру путіну план через керівника його адміністрації антона вайно.

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За даними Bild, план було доведено до російського диктатора 16 січня. Як він відреагував на нього — невідомо.

Як писали «ФАКТИ», наприкінці грудня минулого року стало відомо, що рогозін переніс операцію в Москві. Лікарі витягли уламок, який застряг у його тілі під час обстрілу в окупованому Донецьку.

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