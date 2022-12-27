Рогозін переніс операцію у Москві

У вівторок, 27 грудня, стало відомо, що колишній глава «Роскосмосу» Дмитро Рогозін переніс операцію в Москві. Лікарі витягли уламок, який застряг у тілі «Царського вовка» під час обстрілу в Донецьку.

«Дмитрію Олеговичу провели складну операцію із вилучення осколка українського боєприпасу з району шийного хребця», — заявив журналістам один із помічників Рогозіна. «Операція пройшла успішно, Дмитро Олегович іде на виправлення», — додав він.

Нагадаємо, Рогозін, який з листопада очолює групу російських військових радників «Царські вовки» на Донбасі, було поранено 22 грудня під час обстрілу готелю та ресторану «Шеш-беш» у Донецьку. Офіційно Рогозін проводив у цьому закладі «робочу зустріч у вузькому колі». Неофіційно — у ресторані зібралася компанія, щоб відсвяткувати день народження пана Рогозіна.

Внаслідок обстрілу поранення отримали не менше 10 людей. Один із них — помічник Рогозіна — через кілька днів помер.

Колишнього главу «Роскосмосу» намагалися спочатку прооперувати у Донецьку, проте там видобути уламок не вдалося.

За однією з версій ресторан «Шеш-беш» був обстріляний людьми Євгена Пригожина.

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