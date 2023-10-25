Як отримати довідку про обставини травми: юристи дали поради

Раніше повідомлялося, які суми компенсації передбачені у разі інвалідністості внаслідок військової служби та як оформити виплату. Сьогодні мова про довідку про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), яка є одним із найважливіших документів, адже саме в ній зазначаються:

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умови отримання поранення (під час виконання обов’язків військової служби, наприклад),

місце та час отримання поранення (населений пункт, область)

та виключення того, що поранення було отримано під впливом алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Про це повідомляє спільнота «Права ветеранів».

«Кожен з факторів у цій довідці впливає на висновок ВЛК і МСЕК та на розмір одноразової грошової допомоги у разі встановлення групи інвалідності або частини втрати працездатності.

Отримати довідку про обставини травми можна через рапорт на свого командира:



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подати його можна самостійно

або через військово-медичну установу, де лікується військовий.

Строки видачі довідки про обставини травми залежать від службового розслідування, яке має тривати до 1 місяця. Проте в окремих випадках термін може бути продовжено до двох місяців".

Якщо командир військової частини не видає довідки про обставини травми, юристи радять скаржитись на бездіяльність до штабу оперативного командування, якому підпорядкована частина, або до військової служби правопорядку.

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Окрім цього, варто звернутися до командира з рапортом про отримання довідки про обставини поранення.

«Його обов’язково необхідно зареєструвати у частині самостійно (у частині мають поставити вхідний номер та дату прийняття рапорту) або відправити поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення на в/ч.

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Обовʼязково треба зробити копію рапорту для підтвердження того, що особа з ним зверталася.

У разі відмови провести службове розслідування та видати довідку про обставини поранення, потрібно вимагати від командира надати письмову відмову на рапорт з поясненням причин відмови.



Далі треба звернутися зі скаргою до штабу оперативного командування або до ВСП протягом місяця з дня видачі відмови.



У разі якщо відмову не дали, потрібно скаржитися на бездіяльність командира, долучивши до скарги копію рапорту".



Нагадаємо про зміни у порядку проходження військово-лікарської комісії.

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